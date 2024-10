"Elveszett a veretlenség" - itthon is rontott a Fradi

Már a bajnokságban sem hibátlan a Ferencváros. A Fradi nem zárt jó hetet, az Európa-ligában nagy csatában 2-1-re kapott ki a Tottenhamtől, majd az NB I-ben a Paks verte 3-1-re az eddig száz százalékos bajnokot. A paksiak a kupadöntő után idén másodszor tréfálták meg riválisukat.

A Fradi kapitánya, Dibusz Dénes kapus sem erre számított / Fotó: Nemzeti Sport

A paksiak már az első félidőben elhúztak 2-0-ra. Böde Dániel is betalált, a Fradi egykori csatára azonnal jelezte is, ő bizony nem fogja látványosan ünnepelni a találatát volt klubja ellen. A második félidőben Kady szépített, egyenlítés helyett azonban Tóth Barna biztosította be a hazai sikert.

Kikapott a Fradi, három nap alatt kétszer hagyta el a pályát vesztesen.

Reagált a Fradi elnöke

Kubatov Gábor FTC-elnök a meccs után azonnal posztolt:

Elveszett a veretlenség

- írta Kubatov.