Egy Kobe Bryant-rajongó falusi könyvmoly Marco Rossi új felfedezettje

Megint bebizonyosodott, milyen jó szemmel választja ki a magyar válogatottba akár a magyar NB I-ből is a nemzetközi szintre képes focistákat Marco Rossi és stábja. Olasz-magyar szövetségi kapitányunk szeptemberi kerthirdetésekor tán még a rendszeres meccsre járók is homlokráncolva kutatták az emlékeik között, ki is az a Nikitscher Tamás. A Kecskemét 24 éves középpályása azóta – miután a németek ellen már bemutatkozott pár percre – végigjátszotta mindhárom veretlenül megvívott válogatott mérkőzést, és az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta a pályán.

Nikitscher Tamás (balra) és a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik a válogatott boszniai győzelme után Fotó: Csudai Sándor

A Metropol az alábbiakban öt érdekességet gyűjtött össze Rossi legújabb nagy felfedezettjéről. A többségük talán magyarázat is arra, hogy miért illeszkedett be olyan remekül, amikor mély vízbe dobták a válogatottban.

1. Kobe Bryant példája segíti át a nehézségeken

Egy gyerekkori súlyos sérülés után (9 évesen majdnem egy évet hagyott ki) szinte a teljes előző szezonból kidőlt Kecskeméten, miután 2023 nyarán, egy felkészülési meccsen keresztszalag-szakadást szenvedett. Klubja honlapján az idén tavaszi visszatérése után elárulta:

– Kobe Bryantet nagyon tisztelem, neki volt egy olyan életszemlélete, hogy akkor is pozitívnak kell maradni, ha minden rosszul alakul körülötted. Én is igyekeztem mindenben a pozitívumot keresni, hogy gördülékenyebben menjen minden. (…) Vélhetően azért tűnt ez a 7 és fél hónap ilyen gyorsnak, mert nem úgy fogtam fel, hogy túlélésről szól és szenvedés lesz. Élveztem, próbáltam ebben is megtalálni a pozitív részleteket. (…) Amikor szembesültem vele, hogy mi történt velem, akkor eldöntöttem, hogy erősebben akarok visszatérni, úgy érzem, hogy ez sikerült is.

Mondhatjuk azt is, hogy még többet adott mentálisan ez az időszak, mint amit elvett

– mondta Nikitscher.

2. Nikitscher egyszerű, zalai falusi gyerek

„A legfontosabb embernek maradni, mindig, minden körülmények között” – adott ízelítőt a józan, becsületes gondolkodásmódjából az önmagát egyszerű, falusi gyerekként jellemző Nikitscher a minapi, MLSZ TV-n megjelent interjújában.