Ezen vitatkozik az egész ország: Dibusz vagy Gulácsi a jobb kapus?

3. ...az Eb előtt áradozott Rossiról és a csapategységről

A nyári, németországi Európa-bajnokság előtt Gulácsi megható emléket osztott meg Marco Rossi emberi oldaláról. Elmondta, hogy a taktikai fegyelem és szervezettség mellett az „igazán jó ember” olasz trénernek köszönhető, hogy működik a kémia, igazi csapategység alakult ki a válogatottnál. Már-már apaként bánik velük. „Amikor a feleségem terhes volt és egy fontos ultrahang-vizsgálat előtt álltunk, miközben a Nemzetek Ligájában játszottunk, hazaküldött és azt mondta: ’Pete, ez fontosabb!’ A keresztszalag-szakadásom után sem kérdezte soha, hogy ’Mikor tudsz újra játszani?’, hanem azt, hogy ’Hogy vagy?’. Nem éreztette a nyomást. Akkoriban is keresett, sokat beszélgettünk, jót tett a lelkemnek – áradozott Rossiról, akinek most nélküle kell megoldania az őszi nagy feladatokat.

Gulácsi döntése érthető, mert…

1. ...hétről hétre egészen más szinten játszik, mint Dibusz

Igaz ugyan, hogy Dibusz Dénes nála is több meccset játszik a klubjában, de átlagosan sokkal alacsonyabb szintű ellenfelekkel szemben. A Fradinak kevés olyan nemzetközi kupamérkőzése van, ami felérne az állandó Bundesliga- és Bajnokok Ligája-bevetések jelentette terheléssel. Ráadásul 34 évesen, a 2022 őszi súlyos térdsérülése, majd hosszú kihagyása után, hetente két-két tétmeccsel a programban Gulácsi sokkal inkább érzi a testi-lelki terhelése határait.

2. ...Lipcsében óriási nyomás nehezedik rá

Tizedik éve véd az RB Leipzig csapatában, ahol 2015 óta mindig erős riválisokat utasított maga mögé. Most a 10 millió euróért (4 milliárd forint) vett, BL-korrekorder belga Maarten Vandevoordt vár mögötte a sorára csalódottan és elszántan, csak a lehetőségre várva, hogy kispadra szorítsa. Marco Rose vezetőedző korábban elmondta: Gulácsi marad az első számú kapusa, de főként a válogatott miatti távollétei után számíthat majd lehetőségre a 12 évvel fiatalabb vetélytársa. Pár hete nagy visszhangot váltott ki a rutinos magyar klubikon nyilatkozata, amikor ő maga vetette föl, hogy az egyre nagyobb meccsterhelés miatt a mezőnyjátékosokhoz hasonlóan a kapusposzton is rotálni kéne. Csakhogy élete formájában véd (legutóbb tizenegyest is hárított), hogy hagyhatná ki ilyenkor az edzője?