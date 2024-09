Nagy kimaradók: kinek van esélye visszanyerni Marco Rossi bizalmát?

Marco Rossi a szeptemberi, Nemzetek Ligája összecsapások előtt nagy interjút adott, amiben többek között arról is beszélt, hogy az Európa-bajnokságon hibásnak érzi magát amiatt, hogy több olyan játékosnak is bizalmat szavazott, akik klubszinten nem voltak játékban. Éppen ezért megígérte, hogy mostantól ezt szigorúbban nézi, és betartotta a szavát. A magyar labdarúgó-válogatott mostani keretéből Callum Styles, Fiola Attila, Kleinheisler László, Lang Ádám és Szalai Attila is kimaradt. Pedig ők éveken át alapembernek számítottak.

Szalai Attila számára jelenleg esélytelen a magyar válogatottba való visszakerülés (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Lapunk megnézte, hogy az imént említett öt futballista közül kiknek van esélyük visszakerülni a csapatba.

Styles minden bizonnyal már ott lesz a következő keret névsorában, miután hosszú idő után eligazolt az angol harmadosztályú Barnsleyból és a másodosztály egyik élcsapatához, a West Bromhoz került, négy évre írt alá. A múlt hétvégén már csereként pályára lépett a Swansea ellen 1-0-ra megnyert összecsapáson, egy nappal később pedig a WBA U21-es csapatban játszott 59 percet. Erőnléte tehát egyre jobb, a Championship szintje pedig bőven elég ahhoz, hogy Rossi visszahívja a középpályára.

Fiola Attila szerződése a nyáron lejárt a Fehérvárnál, a klub pedig nem hosszabbított vele. Nyolc év után úgy távozott az együttestől, hogy állítása szerint egy köszönömöt sem kapott. Az Újpest lecsapott rá, a Kecskemét ellen be is mutatkozott. Bartosz Grzelak vezetőedzővel és a stabil anyagi háttérrel egyre jobb formába lendül a csapat, amelynek Fiola is kulcsszereplője lehet, ezáltal pedig újfent bizonyíthat Rossinál.

Szalai Attila, Lang és Kleinheisler bajban

A többiek azonban nem számíthatnak sok jóra. Lang Ádám Cipruson, az Omonia Nicosiánál továbbra sem tudott a kezdőcsapatba kerülni és csupán háromszor állt be csereként, összesen 29 perc jutott neki. Szalai Attila a múlt hétvégén már a keretbe sem fért be a Hoffenheimnél, miután nemrég posztriválist kapott. Kleinheisler szintén nem tagja a Panathinaikosz keretének, legutóbb június 19-én, Németország ellen játszott tétmérkőzést. Egyikőjük helyzete sem javult, így a válogatott továbbra is álom marad számukra.