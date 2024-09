"Passzolj Dominiknak, és nem lesz gond" - Kiderült Rossi és a válogatott újoncának 8 éves titka

Megkezdte a felkészülést a magyar labdarúgó-válogatott a németek (szombat, 20.45, Düsseldorf) és a bosnyákok elleni (jövő kedd, 20.45, Budapest, Puskás Aréna) Nemzetek Ligája-mérkőzésre. Marco Rossi szövetségi kapitány keretében a rutinos csapattagok mellett újoncok is szerepet kapnak.

Nagy Zsolt (balra) tanácsa Marco Rossi újoncának, Gergényi Bencének: csak passzoljon Szoboszlai Dominiknak Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Hétfő délután a telki edzőközpontban előbbiek közül a 31 éves, 22-szeres válogatott Nagy Zsolt (PAFC), míg utóbbiak képviseletében az utánpótlás-válogatottakat 2017-ig végigjárt, de az A-csapatba most, 26 évesen először meghívott Gergényi Bence (Újpest) válaszolt az újságírók kérdéseire.

– Elég változatos volt az elmúlt egy évem. Tavaly ilyenkor igazoltam Fehárvárra, úgy gondolom, ott sikerült egy nagyon jó évet zárnunk a csapattal. Most nyáron történt egy változás, Újpestre igazoltam, ahol remekül érzem magam, és a jó formámnak lehet köszönhető ez a meghívó a válogatotthoz – mondta Gergényi.

Marco Rossi 8 éve követi újonca pályáját

A ballábas védőt arról is faggatták, mire célzott Rossi, amikor elárulta róla: régóta ismeri és figyelemmel követi a fejlődését.

– A Honvéd-akadémián nevelkedtem, és volt szerencsém néhány alkalommal edzeni a felnőttcsapatnál, úgyhogy innen a régi ismeretség. Arra jól emlékszem, hogy már akkor is ezt az ötvédős játékrendszert preferálta. Illetve, hogy ott is kitűnő munkát végzett, hiszen bajnokcsapatot épített a Honvédból – emkékezett vissza Gergényi a 2016/17-es szezonra, amikor 18-19 évesen még a kispestiek Gálhidi György dirigálta tartalékcsapatában játszott, onnan vezetett az útja Zalaegerszegre, ahol NB I-es játékos vált belőle.

Az Origo Sport felvételén megnézheted a teljes doorstep sajtótájékoztatót:

A felcsúti Nagy Zsolt többek között elmondta: az előző, 2022/23-ashoz hasonló Nemzetek Ligája-eredménnyel (akkor éppen a németeket és Angliát is felülmúlva, 10 ponttal alig maradtunk le a négyes döntőbe jutásról) a most induló új szezonban is elégedett lenne. Újonc kollégájának pedig félig-meddig vicces, de akár komolyan is megfontolható tanáccsal szolgált, mire figyeljen a pályán, ha bemutatkozhat a válogatottban:

Passzolj Dominiknak, és nem lesz gond, tedd a bankba

– javasolta Gergényinek, hogy a legjobb választás mindig Szoboszlai Dominiknak adni a labdát.