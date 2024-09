"Már a Ferencvároshoz tartozom" - A Fradi fiatalja a nevelőklubja ellen készül

Puskás Akadémia, Tottenham, Paks – vasárnaptól vasárnapig ezzel a három csapattal találkozik az FTC, amelynek gyorsan fel kell állnia az Európa-liga alapszakaszának 1. fordulójában, szerdán, az Anderlecht vendégeként elszenvedett 2-1-es vereségből. Mindhárom következő összecsapás fontosnak, egyúttal „rázósnak” is ígérkezik – olvasható a Magyar Nemzet beharangozó cikkében. A lap megszólaltatta a Fradi 20 éves magyar támadóját, Gruber Zsombort, aki éppen Felcsútról igazolt idén a bajnokcsapathoz.

Gruber Zsombor szerint egészen más érzés a Fradiban focizni, mint Felcsúton Fotó: Koncz Márton / Nemzeti Sport

Gruber szavaiból kitűnik: a El-vereség után a zöld-fehérek javítási lehetőségként fogják föl az előttük éllovas vendégcsapat elleni meccset. A 8. forduló vasárnapi játéknapján, a Groupama Arénában sorra kerülő Fradi–Puskás (18.00, tv: M4 Sport) előtt a címvédő és a Puskás Akadémia is 15-15 ponttal áll, a különbség annyi, hogy a felcsútiak hat, a zöld-fehérek pedig öt mérkőzés során érték el ezt a pontszámot.

Gruber a Fradiról: Játékban még fejlődnünk kell

– Lezártuk az Anderlecht elleni meccset, előre kell tekintenünk, hiszen fontos mérkőzés vár ránk a Puskás ellen. Úgy gondolunk erre, mint egy javítási lehetőségre – mondta el a Magyar Nemzetnek a nevelőklubja ellen készülő Gruber Zsombor, aki a bajnokságban eddig két meccsen játszott Pascal Jansen csapatában.

Eltöltöttem jó pár évet Felcsúton, szép emlékeim vannak onnan, viszont már a Ferencvároshoz tartozom. Nagyon jól érzem magam, egészen más érzés a Fradiban játszani,

nagy megtiszteltetés, amikor én is pályára léphetek a Groupama Arénában. Remélem, hogy a jövőben minél több játéklehetőséget fogok kapni, azon leszek, hogy kiérdemeljem. Ami a két csapatot illeti, most nagyon kiélezett a harc. Mindkét együttes hozza a pontokat, játékban úgy érzem, nekünk még fejlődnünk kell, vannak dolgok, melyeken javítanunk kell. A Puskás jó formában van, nehéz ellenfél lesz, az biztos. Sűrű a program, de bő a keretünk, mindenki bevetésre készen áll. Rajtunk, játékosokon is múlik, hogy mennyi lehetőséget kapunk, de majd a szakmai stáb eldönti, hogy hogyan állítja össze a csapatot ezekre a meccsekre – jelentette ki Gruber a Groupama Aréna vasárnapi csúcsmérkőzése előtt.