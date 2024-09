„Fontos a jó rajt a németek ellen" - bravúrt vár Marco Rossi csapatától a válogatott legendája

Szombaton megkezdi szereplését a labdarúgó-válogatottunk a Nemzetek Ligája sorozatában, Németországban (szombat, 20:45, tv: M4 Sport) lép fel Marco Rossi együttese. Meglehetősen erős csapatok társaságába került, hiszen Németország, Hollandia és Bosznia-Hercegovina a csoportellenfél. A kilátásokról, az esélyekről Esterházy Mártonnal beszélgettünk. Az egykoron huszonkilencszeres válogatott csatár rögvest azzal kezdte, hogy roppant nehéz dolgunk lesz, hiszen kellemetlen csoportellenfeleket kaptunk.

Marco Rossi Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

- Mind a német, mind a holland válogatott igen nehéz ellenfél, egyformán esélyes akár a végső győzelemre is. Ráadásul a bosnyák futball is egyre erőteljesebb életjeleket mutat, hű örököse a jugoszláv iskolának. Talán mégis a bosnyákok ígérkeznek a legkellemesebb ellenfélnek, még akkor is, ha egyre jobb eredményeket érnek el - magyarázta Esterházy, aki az 1986-os világbajnokságon szerepelt a magyar válogatottban, és Kanada ellen gólt is szerzett. - Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ők oda-vissza legyőzhetők. Rontja viszont az esélyeinket, hogy sok az újonc játékosunk, s bizonyára megmutatkozik majd az összeszokottság hiánya. Marco Rossi egyik válogatási kritériuma, hogy kiválasztottjai hétről hétre szerepeljenek klubcsapatukban, s a kapitány ezúttal is ragaszkodik ezen elvéhez, és igen remélem, egyetlen jelöltjének sem lesz majd meccshiánya.

A magyar válogatott korábbi legendás csatára azzal zárta a beszélgetést, hogy mennyire fontos a szombati, németek elleni találkozó, hiszen egy jó rajt alapvetően meghatározhatja csapatunk további szereplését is.

- Nagyon várom a meccset - mondta -, mert ott önbizalmat is lehet szerezni a továbbiakra. Mindenesetre a feladat adott, nem is kicsi. Bravúrok kellenek a továbblépéshez.