Nehéz helyzetben az NB I legjobbja, Jansennek muszáj lépnie

A Ferencváros meglehetősen aktív az átigazolási piacon, eddig Isaac Pappoe (középpályás), Raul Gustavo (középhátvéd), Philippe Rommens (középpályás) és Kady Borges (középpályás) érkezett. Közülük egyelőre Gustavo és Rommens tudta magát beverekedni a csapatba, utóbbi azonban ezzel egy kulcsembert ültetett a padra. Mohammed Abu Fani nincs egyszerű helyzetben.

Mohammed Abu Fani kikerült a Fradi kezdőcsapatából Fotó: Illyés Tibor

Az izraeli válogatott tavaly nyáron érkezett a klubhoz, és jó játékával rögtön belopta magát a szurkolók szívébe. Összesen 47 tétmérkőzésen játszott tavaly, ezeken hat gólt és 17 gólpasszt ért el. A nagyszerű idénye miatt a Transfermarkt 6 millió euróra (2,3 milliárd forint) emelte az értékét, amivel az egész NB I legértékesebb játékosa lett.

Mohammed Abu Fani a kispadra szorult

A mostani szezonban egyelőre három találkozón lépett pályára, mindannyiszor a kispadról szállt be. Eddig összesen 72 perc jutott neki. A helyét a kezdőcsapatban Rommens örökölte meg, aki kifejezetten Pascal Jansen vezetőedző kérésére érkezett. A 26 éves középpályás eddig mind a négy tétmérkőzését végigjátszotta, eddig büntetőből szerzett egy gólt a The New Saints ellen. Párja a középpálya közepén Habib Maiga, aki télen érkezett a Ferencvároshoz és rögtön alapember lett.

Rommens teljesítményétől egyelőre nincsenek oda a Fradi szurkolói, ám Jansen bizalma egyelőre töretlen az irányába. Abu Fani kapcsán már korábban szó volt arról, hogy távozhat, akkor Lionel Messi csapatát, az Inter Miamit emlegették. Nagy valószínűséggel a 22-szeres izraeli válogatott távozni fog, amennyiben nem kapja meg a megfelelő játéklehetőséget.

Abu Fani szerződése 2027 júniusáig szól a Ferencvárossal, így amennyiben értékesítené a klub, jelentős összeget kérhetne érte.