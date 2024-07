Ezt mi sem értjük, vad pletykák zavarnak be a Ferencváros BL-meccse előtt

Ötgólos előnye birtokában formalitásnak tűnik a Ferencváros keddi visszavágója (20.00, Duna) a walesi The New Saints vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójában. A holland Pascal Jansen vezetőedző bemutatkozása remekül sikerült a zöld-fehérek élén, de nemcsak az

5-0-s eredmény miatt, hanem a játék is kifejezetten meggyőző volt.

Magabiztos előnnyel várja a Ferencváros a BL-selejtező visszavágóját Fotó: Mirkó István

A Ferencváros pihenten várja a párharc második, idegenbeli meccsét, mivel az OTP Bank Liga nyitófordulójában nem lépett pályára, ugyanis a Debreceni VSC kérésére elhalasztották a találkozót, mert a hajdúsági városban éppen fesztivál zajlott. Amennyiben az FTC a papírformát érvényesítve továbbjut a párharcból, akkor legrosszabb esetben is a Konferencialiga főtábláján lesz érdekelt ősszel, míg a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájához további két párharcot kellene nyernie, írja az MTI. A következőt valószínűleg a Midtjylland ellen, ugyanis a dán bajnok háromgólos előnyre tett szert az andorrai Santa Coloma vendégeként.

Ők lehetnek a Ferencváros távozói

A klub meglehetősen aktív az átigazolási piacon, eddig Isaac Pappoe (középpályás), Raul Gustavo (középhátvéd), Philippe Rommens (középpályás) és Kady Borges (középpályás) érkezett. A bő keret miatt azonban távozói is lesznek az együttesnek, a múlt héten Marquinhosról lehetett a leginkább hallani, most azonban Edgar Szevikjan jövője is bizonytalanná vált, és ezt mi sem értjük.

A télen érkezett szélső nem játszott kifejezetten sokat az első fél évében, ám amikor pályán volt, rendre jó teljesítménnyel rukkolt elő, több bombagólt lőtt, áprilisban a hónap játékosa lett. A jelenleg sérüléssel küzdő 22 éves futballista könnyen lehet, hogy kölcsönbe távozik, a célállomás pedig az orosz élvonal lehet, erről számolt be az orosz MatchTV. Előző csapatánál, a Nyizsnyij Novgorodnál szívesen látnák újra.

Emellett már Franciaországban is arról írnak, hogy három élvonalbeli együttes, a Rennes, a Saint-Étienne és a Toulouse is szívesen látná Mohamed Ali Ben Romdhane-t. A tunéziai válogatott egy évvel ezelőtt, ingyen érkezett az Üllői útra, ahol azonban nem tudta magát tartósan a kezdőcsapatba beverekedni. Fiatal kora (24 éves) és a válogatottsága miatti ázsiója miatt viszont vonzó játékosnak számít futball térképén, az Üllői129 szerint a klub akár 7 millió eurót (2,7 milliárd forint) is elkérhet Ben Romdhane-ért.