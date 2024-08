Kórházba került, infúzióra kötve jelentkezett be Fábián Bettina, miután a Szajnában versenyzett az olimpián

Mióta kiderült, hogy Párizsban tartják a 2024-es nyári olimpiai játékokat és így a nyíltvízi úszóversenyeit a Szajnában, állandó aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, elég tiszta és biztonságos-e a víz. Habár a városvezetés azt állította igen, az első versenynapot már az olimpiai elején elhalasztották, mondván túl szennyezett. Pár nap csúszás után azonban mégis megtartottak rajta minden versenyt, ami után több sportoló is olyan rosszul lett, hogy többször is sugárban hányt, vagy épp állapota olyan rosszra fordult, hogy kórházba került.

Sokan agáltak a Szajnán történő nyíltvizí úszás ellen. Fotó: Czeglédi Zsolt

Így járt a magyarok egyik legkiválóbb úszója, Fábián Bettina is, aki Instagram-oldalán jelentkezett be úgy, hogy infúzióra van kötve. Mint kiderült, a 19 éves versenyző éjszaka hányt, majd be is lázasodott. Vélhetően a folyóban "nyelt be" valamit, ami miatt infúziós kezelést kapott. Fábián megjegyezte, több versenytársa hasonló problémákkal küzdött, köztük a németek kiválósága, Leonie Beck is.

Show vagy az atléták biztonsága?

- tette fel a kérdést a fiatal olimpikon 24 órán keresztül elérhető történetében utalva ezzel arra, hogy Párizs pontosan tudta, mit tesz kockára, kik épségét kockáztatja csak azért, hogy elmondhassa majd, hogy a Szajnán tartott olimpiai versenyt.