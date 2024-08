Vérig sértették Hujber Ferit – Ehhez a magyar színészhez hasonlították

Ki hinné?! Régi barátság köti össze Hevesi Tamást és Hujber Ferit, de nem csak a közös kalandok kerülnek szóba a zenész legújabb podcastjában, ahol a 80 perces beszélgetés során kiderül, mikor érezte meg a szereplésben rejlő erőt, hatalmat a színész, aki elárulta: annak idején még a szakmunkásképzőbe is protekcióval került be... Sőt, a Valami Amerika című mozifilmek sztárja élete legnagyobb sértéséről is beszél.

Hujber Feri kikéri magának azt, hogy Nagy Ervinhez hasonlítják (Fotó: Mate Krisztian / [email protected])

„Emlékszem, életem legnagyobb sértése akkor ért, amikor azt mondták nekem, hogy «Figyelj, ha ezt a szerepet elvállalod, akkor olyan lehetsz, mint a Nagy Ervin!». Soha nem akarnék olyan lenni, mint ő! Ebből a katona józsefes, fejtsük meg a világot stílusban... Nem, én szabad akarok lenni! Én jobb színésznek tartom magam, mint az Ervin, de legalább azonos státusz, tehát ha nekem valaki azt mondja, hogy én lehetek olyan színész, mint a Nagy Ervin... Kicsi rigó, nekem mondod...”

– magyarázza Hujber Feri Hevesi Tamásnak. Majd így folytatja:

„Nagy Ervin az én első filmemben volt a mellékszereplő, ő volt az egyik börtönőr, akivel mi együtt voltunk vidéken, mi tulajdonképpen megosztottuk egymással a vidéki élményeinket. Csak amíg én elmentem és az életet tanultam a világban, Londonban meg mindenhol, addig ő ott volt egy nyomorult Katona József Színházban, tizenvalahány évig, és csak most kezdi megtapasztalni az életet, amikor kilépett a fényre.”

Hevesi Tamás legújabb podcastjának vendége Hujber Feri, aki számos meglepő érdekességet mesél el magáról. Nézd meg a teljes felvételt!