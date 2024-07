Megjöttek a bennfentes fotók Szoboszlai szállodájából, ez történik a meccs előtt

Kedd este utazott a Liverpool focicsapata Amerikába, ahol az edzések mellett három felkészülési meccs is vár Szoboszlai Dominikra és a gárdára. A keretből egy kezdőcsapatnyi kulcsember hiányzik, a kontinenstornák miatt a gárda angol, francia, holland és dél-amerikai válogatottjai még nincsenek ott a Vörösökkel a tengerentúlon. Így biztosan tartalékosabb összeállítással kezdenek magyar idő szerint szombat hajnalban a Betis Sevilla ellen.

Szoboszlai csapata Angliában egy edzőmeccsen már kikapott a Prestontól – Fotó: Getty Images

A gárda új vezetőedzője, Arne Slot keményen megdolgoztatja a keretet, még a hatalmas medicinlabdák is előkerültek a füllesztő pittsburghi melegben. A Liverpool Instagram-oldalára azonban feltöltöttek képeket, melyen az látható, mivel töltik idejüket a játékosok a szállodában. A fotókat elnézve a jókedvre nem lehet panasz, móka és kacagás jellemzi az edzőtábort, sőt egy új sportágba is belekóstolt a gárda. Többen – így Szoboszlai is – ütőt ragadtak, s pingpongozással vezették le az edzések utáni fáradalmat.

Szoboszlai és a Liverpool ellenfelei

Szoboszlai a Liverpoolban több meccsen is feltűnhet Amerikában. A gárda a Betis után az Arsenal és a Manchester United sztárjai ellen is összecsap. Egy héttel a bajnoki rajt előtt a Sevilla látogat immár a Pool angliai otthonába.