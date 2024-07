3-3 érv pró és kontra: megy vagy marad Marco Rossi?

Rossi maradása mellett szól, hogy…

...motiválhatja a csalódás:

Legutóbb a 2019-es, walesi vesztes Eb-selejtező okozhatott benne hasonló törést, amikor kiábrándító játékkal csak a selejtezőcsoport 4. helyén végzett a magyar válogatott (végül Bulgária és Izland legyőzésével, pótselejtezőn sikerült a kvalifikáció). Rossi a cardiffi 0-2 után felajánlotta a lemondását, de miután megerősítették a posztján, gyökeresen változtatott a válogatási elvein. Elképzelhető, hogy nyugodtan most is levonja az Eb tanulságait a még sikeresebb folytatásért.

...szívügye a magyar válogatott:

Gyakran hangoztatja, hogy az Aranycsapat-, Honvéd- illetve Puskás-rajongó nagypapája, a néhai Gino történetei révén gyerekkora óta kötődik a magyar focihoz. Ráadásul a feledhető olaszországi edzősködése után, 12 éve itt kapott esélyt új karrierre, sőt magyar állampolgárként bizonyos értelemben új életre is.

„Mielőtt idejöttem, már szerettem ezt az országot, de mióta itt élek, egyenesen imádom! Már csak azért is, mert edzőként mindent Magyarországnak köszönhetek” – nyilatkozta például a 2021-es Eb előtt. Szimbolikus jelentőségű lehet számára, hogy Mészöly Kálmán után, ősszel megelőzheti Sebes Gusztávot is a válogatott meccsek számát illetően (az Aranycsapat szakvezetője 69-ig jutott, Rossi most 66-nál tart).

...egyre több topligás légiósból válogathat

Az Eb-keretbe 8 focistát válogatott be Rossi a legerősebb bajnokságokból. Tavaly még ezt a számot is boldogan kommentálta, hiszen emberemlékezet óta nem volt ilyen: „Minél több játékosunk játszik a topligák valamelyikében, annál jobb helyzetben van a válogatott” – emelte ki akkor. Idén tovább nőhet a kínálat: a Parmával feljutott Balogh Botond már csatlakozott topligás légiósainkhoz, és jó esélye van előrelépni Dárdai Mártonnak (a Hertha árulja), a Torino kötelékéhez tartozó Horváth Krisztofernek és a felkészülést Frankfurtban kezdő Lisztes Krisztiánnak, nem beszélve az egyelőre német korosztályos válogatott Dárdai Bencéről (Wolfsburg).