Ismét dobbant a Fradi-szív: a klub 10 millió forinttal segítette a már műteni sem tudó Bethesda Gyermekkórházat

Egy névtelenségét kérő kiemelt nagy összegű adományozónknak; az összefogásban részt vevő számtalan támogatónknak és a cégek felajánlásának köszönhetően még nagyobbat álmodhatunk és azon helyiségek is sorra kerülnek a klimatizálásban, melyeket nem is remélhettünk. A sürgősségi várakozó, a sebészeti betegőrző kórterem, a neurológiai betegfogadó tér, ADHD-ambulanciánk vizsgálója, génterápiás kórtermünk és az otthonlélegeztetési alváslabor klimatizálása is megoldódik a következő hetekben.