Tévhitek és félreértések: Így használhatjuk helyesen a klímaberendezéseket az őszi szezonban is

A pénztárcánknak és az egészségünknek is ártunk azzal, hogy hirtelen akarjuk lehűteni vagy éppen felfűteni az otthonunkat! Egyre többen realizálják, hogy a légkondicionáló készülékek nem csupán a nyári hőségben nyújtanak megkönnyebbülést, hanem az őszi hűvösebb napokon is fontos szerepet töltenek be, ám sajnos még mindig számos tévhit és félreértés kering körülöttük. Hogyan tudjuk a legoptimálisabb hőmérsékletet elérni az otthonunkban? Mit tehetünk azért, hogy ne érezzük, huzatosnak, ha a készülék működik? Mi okozhatja, ha zajossá válik?

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

A klímát ideálisabb folyamatosan működtetni, mint időszakosan, intenzív fokozatosan bekapcsolni

Érdemes belegondolni abba, hogy ahhoz, hogy hirtelen hűteni vagy fűteni kezdjen a berendezést, nagyon intenzív munkát kell kifejtenie, ami így jelentősen növeli az energiafogyasztást, amit a pénztárcánk bánhat. „A gépnek mindenképpen jót tesz, kevesebbet fog fogyasztani, ha folyamatosan használjuk, ugyanis így kevesebb felvett energiára van szüksége a hálózatból. A fűtés esetében is alapvetően az a jó, ha beállítunk egy hőmérsékletet, és egész nap azon megy a klíma. Sokan esnek abba a hibába, hogy amikor hazaérnek a hideg vagy éppen túlmelegedett lakásba, akkor hirtelen szeretnének ezen változtatni, és azonnal elkezdenek fűteni vagy hűteni” – hívta fel a figyelmet Móricz Kristóf, a Panasonic szakértője. „Természetesen élettani szempontból sem ideális, amikor hazaérünk a kinti 33-38 fokos melegből, és elkezdjük a 19 fokos levegőt fújatni a testünkre, ugyanez a probléma áll fent, ha a 0-10 fok után állunk a 26-30 fokos levegőt fújó készülék alatt” – tette hozzá a szakértő.

Különösen fontos lehet a folyamatos működtetés abban az esetben, ha a lakás vagy ház, amiben élünk, nincs megfelelően szigetelve. Ilyenkor ugyanis hiába fűtjük fel vagy hűtjük le nagyon az épületet vagy az adott helyiséget, amint kikapcsoljuk a készüléket, sajnos gyorsan visszatérhet a korábbi hőmérséklet.

Ha fűtésre is használjuk, akkor ajánlott az évente kétszer ellenőriztetni a készülékeket

„Az évi egy karbantartás gyakorlatilag az összes gyártónál a garancia alapfeltétele, már csak ezért sem érdemes elbliccelni” – hangsúlyozza Móricz Kristóf. Amennyiben viszont a nyári szezon mellett ősszel és télen is használjuk a klímát, fűtésre, érdemes évente kétszer is ellenőriztetni a készüléket. A fűtési szezon kezdete előtt közvetlenül, így ajánlott szeptemberben vagy október elején felkeresni egy szerelőt, hogy a megfelelő karbantartási munkákat el tudja végezni.

Fontos, hogy a karbantartás során mind a beltéri, mind pedig a kültéri egységet ellenőrizni kell, így ehhez abban az esetben is mindenképpen ragaszkodjunk, ha a kültéri egység olyan helyen van, ami nem feltétlenül olyan egyszerűen elérhető.

A hangos klíma bajt jelezhet

Általános tévhit a klímaberendezésekkel kapcsolatban, hogy hangosak. „A kültéri egységek valóban zajosak lehetnek, ami adott esetben esetleg zavarhatja a szomszédokat vagy azokat, akik az erkélyen vagy kertben tartózkodnak, azonban fontos tudni, hogy a beltéri készülék zörgése problémát jelezhet” – mutatott rá a szakértő. Ebben az esetben forduljunk szakemberhez, aki ellenőrzi a készülék működését.

Tévedés, hogy egész nap huzatban kellene ülnünk

A klímák használata ellen sokan szokták felhozni azt az érvet, hogy folyamatos működésük miatt olyan érzés, mintha huzatban ülnének. Azonban ez a probléma könnyedén kiküszöbölhető, ha a telepítés során megfelelően választjuk ki a helyet, illetve, ha olyan beállításokat használunk, amelyek ideálisak. „Fontos figyelembe venni a telepítés során, hogy olyan helyre kerüljön a készülék, ahonnan nem fog a későbbiekben hideg vagy éppen meleg levegőt közvetlenül fújni a helyiségben tartózkodókra. Így nem ajánlott ágy vagy kanapé fölé helyezni, de egy íróasztal mellett sem feltétlenül ideális” – hívta fel a figyelmet a szakértő. A klímákban többféle ventilátor fokozat van, többek között automata beállítás is lehetséges, ami segítség lehet, azonban, ha úgy érezzük, hogy túlzottan jön ránk a levegő, meg kell keresni azt a beállítást, amivel ezt megszüntethetjük, ebben segíthet például a legyezőfunkció is.

Sem a levegő szárazsága, sem a penészedés nem egy reális probléma

Gyakori tévhit, amely körülveszi a klímaberendezéseket, hogy szárítják a levegőt a használat során. Valójában a modern klímák nem csupán hűtik a levegőt, hanem egyben szabályozzák is annak nedvességtartalmát. Ennek köszönhetően képesek a bőr, illetve a haj hidratálására. Azonban nem kell attól tartani, hogy ezzel túlzásba esnének, így nem reális az a félelem sem, hogy a klímaberendezések rendszeres használata miatt az otthonunkban penészedés alakulhat ki.

A klímaberendezések használata már nem csupán a nyári szezonban, hanem a fűtés során ősszel vagy akár télen is hasznos, gazdaságos és kényelmes megoldás lehet. Ahhoz, hogy valóban a legideálisabb hőmérsékletet tudjuk biztosítani otthonunkban, szükséges a megfelelő készülék kiválasztása, és a legoptimálisabb helyre való telepítése, mindehhez érdemes szakember segítségét kérni.