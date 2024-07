Kispestről Ronaldo ellen: fontos szakember hagyja el a Honvéd süllyedő hajóját

Talán már meg sem lepődnek a 115 éves történelme mélypontjára juttatott Budapest Honvéd szurkolói a legújabb híren. A 14-szeres bajnok, 8-szoros kupagyőztes, ám az előző szezonban az NB II-ben is épphogy megkapaszkodott kispesti klub a vasárnapi bajnoki rajt előtti napokban nem csatárt igazolt – merthogy az gyakorlatilag nem maradt Csertői Aurél vezetőedző keretében –, hanem új kapusedző után nézhet. Lelépett ugyanis a süllyedő hajóról az amúgy népes, mindenféle elemzőket és sporttudományos szakértőket felsorakoztató szakmai stáb egyik legfontosabb tagja, Vlada Avramov. Az időzítés még akkor is furcsa, ha hetek óta lógott a levegőben.

Vlada Avramov (balra) és az őt nemrég Kispesten meglátogató brazil világbajnok Dida (középen) között Gyetván, mellettük Tujvel és Dúzs, a Honvéd kapusai Fotó: Nemzeti Sport

Miközben a drukkerek – látva a tavalyi csapatuk további gyengülését – már a budafoki szezonrajt (vasárnap, 17.30) előtt lemondtak visszajutásról az NB I-be, és a január óta húzódó tulajdonosváltástól sem várnak semmi jót, Avramov a felkészülés célegyenesében inkább Szaúd-Arábiába menekült. Noha a klub szerda délelőttig még nem jelentette be, a szinte a teljes pályafutását az olasz topligában töltött szerb szakember a privát Instagram-oldalán már angol és magyar nyelven is elköszönt. Sőt, a távozásáról az olasz TuttoMercatoWeb is kész tényként számolt be.

Vlada Avramov elköszönt a Honvéd családjától

„Szeretnék köszönetet mondani a Honvéd-családnak, mindenkit üdvözlök és a legjobbakat kívánom! Köszönöm mindenkinek” – üzente a korábbi szerb válogatott kapus, többek között a Fiorentina, a Vicenza, a Cagliari és az Atalanta volt légiósa, aki kapusedzőként (a Honvédnál eltöltött négy évén túl) dolgozott a Brescia, a török Rizespor és a dubaji Al-Nasszr stábjában is.

Avramov most a szaúdi profiligában szereplő Al-Ohdudhoz távozott, ahol tehát többek között olyan csatárok ellen készíti föl a kapusait, mint például Cristiano Ronaldo (Al-Nasszr), Neymar (Al-Hilal) vagy éppen Karim Benzema (Al-Ittihad). A csapat vezetőedzőjének a napokban nevezték ki Avramov korábbi kollégáját, a horvát Stjepan Tomast.

Az Nb1.hu értesülése szerint Avramov utóda Brockhauser István lesz. A 60 éves, 10-szeres magyar válogatott kapus a 90-es évek első felében bajnoki címet is nyert Kispesten, legutóbb pedig a Fehérvár FC-nél dolgozott. Most a 40 éves Tomár Tujvel mellett nagyon fiatal kapusokkal kell majd dolgoznia. A Honvédnál az utánpótlás-válogatott kerettag Dúzs Gellért hiába vált hamar közönségkedvenccé, az edzőmeccsek alapján az új szezonban a még csak 19 éves, szintén tehetséges, de teljesen tapasztalatlan Gyetván Márk kerülhet a kezdőcsapatba.