Óriási dráma! Anglia a reptérről jött vissza focizni az Eb-re

Anglia hozta a kötelezőt a csoportban, unalmas, altató játékkal jutott tovább a nyolcaddöntőbe az Európa-bajnokságon. Az egyenes kieséses szakaszban azonban már nem lehet lazsálni, itt ki kellett, hogy derüljön, Anglia csak az ellenfeleit altatta, vagy tényleg ennyire rossza formában érkezett a tornára? A teljesítményüket mi magyarok is megszenvedtük, ugyanis ha az angolok utolsó csoportkörben legyőzték volna Szlovéniát, most a magyar válogatott is a legjobb 16 között lenne. Anglia aztán hamar bebizonyította, játéka a nyolcaddöntőben Szlovákia ellen ugyanolyan ötlettelen, mint addig. A labdabirtolás bizony ezen a szinten nem elég, olyannyira nem, hogy az első félidőben Ivan Schranz találatával egy ügyes kontra végén a szlovákok szerezték meg a vezetést.

Schranz a harmadik gólját szerezte az Eb-n Fotó: AFP

Fordulás után Phil Foden egyenlített volna, ha nem lesről talál a kapuba. Ahogy telt az idő, egyre inkább kétségbeesett próbálkozásai voltak Angliának. Amikor már mindenki eltemette az aranyéremre esélyes válogatottat, akkor jött a dráma. A gárda első kaput eltaláló lövésére a 95. percig kellett várni a meccsen, igaz, ez egyenlítést is hozott. Jude Bellingham káprázatos ollózással mentette hosszabbításra a találkozót, egyelőre fellélegezhetett Anglia.

Bellingham ollózása után a labda a szlovák kapuban Fotó: AFP

A hosszabbításban már nem kellett sokat várni az újabb angol gólra, Harry Kane az első percben szerezte meg a vezetést, s a fáradt szlovákok ellen ezt az előnyt már meg tudta tartani Anglia. A gárdára a negyeddöntőben Svájc vár.