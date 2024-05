Születésnapját ünnepli Erdei Zsolt: 50 éves lett a bajnok!

Pénteken ünnepli 50. születésnapját Erdei Zsolt világbajnok ökölvívó, az első magyar profi bokszoló, aki két súlycsoportban is diadalmaskodott. Az MTVA Sajtóarchívumának portréja:

Fotó: Soós Lajos / MTI

A Madár becenéven ismert sportoló 1974. május 31-én született Budapesten. 1986-ban kezdett bokszolni a KSI-ben, majd az UTE, a Tájfun Boxklub, végül a Vasas SC versenyzője lett. Felnőtt pályafutását 1995-ben kezdte a 75 kg-os mezőnyben, amatőrként 20 vereség mellett 212 győzelmet könyvelhetett el, 75 és 81 kg-ban hatszoros bajnok (1993-1996, 1998-1999). Nevelőedzői Szakos József és Fehér Mihály voltak, később Klein Csaba, majd Fritz Sdunek edzőkkel dolgozott együtt.

1992 és 2000 között volt válogatott. 1992-ben junior Európa-bajnok lett. 1997-ben aranyérmet szerzett a budapesti világbajnokságon, legjobbnak tartott mérkőzésén a kubai Ariel Hernándezt verte meg 8:2-re a döntőben. Ezt még két Európa-bajnoki címmel toldotta meg, 1998-ban Minszkben, 2000-ben Tamperében állt a dobogó legfelső fokára. 1996-ban Eb-ezüstérmes volt, 2000-ben a sydneyi olimpián bronzérmet szerzett. Amatőrként minden jelentős eredményét a középsúlyban jegyezte.

Profi pályafutását 2000 őszén a hamburgi Universum Box-Promotion versenyzőjeként kezdte. December 5-i első profi mérkőzésén győzelemmel mutatkozott be, a félnehézsúlyú találkozón kiütéssel nyert a belga Filip Houthooft ellen. Profi pályafutása elején a német Scooter együttes Don't let it be me, majd a Republic együttes Szállj el kismadár című dalára vonult be a ringbe. 2002-ben megszerezte a Boksz Világszervezet (WBO) interkontinentális bajnoki címét. A hazai pályán, az új debreceni Főnix csarnokban rendezett gálán az ötödik menetben kiütéssel győzött a dél-afrikai Jim Murray ellen. 2004-ben megszerezte a WBO félnehézsúlyú világbajnoki övét, miután Karlsruhéban egyhangú pontozással legyőzte a címvédő mexikói Julio César Gonzálezt. Erdei Kovács István (WBO) és Kótai Mihály (WBF) után a profi ökölvívás harmadik magyar férfi világbajnoka lett, de neki sikerült elsőként a trónon lévő bajnok legyőzésével hozzájutni egy szervezet övéhez.