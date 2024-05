Hol a kapitány? Először edzett a magyar válogatott a botrány óta

A magyar jégkorong-válogatott pénteken 9:40-kor kezdte el az edzését a bolzanói arénában. A legfontosabb hír, hogy Don MacAdam szövetségi kapitány is jelen volt, korcsolyát húzott, hokiütővel a kezében szokás szerint a játékosok között korizott. Ezzel a jelenlétével is cáfolta, amit az MJSZ csütörtök este megerősített: továbbra is ő vezeti a magyar válogatottat, nem került Kiss Dávid kezébe az irányítás.

Az első edzés a balhé óta, Don MacAdam hátul, feketében áll a játékosok között

Más kérdés, hogy a kanadai szakember tíz perc elteltével félre húzódott, a palánk mellől szemlélte az edzést, amit szokás szerint a másodedzők irányítottak.

Galló Vilmos is itt volt, aki szerdán a románok elleni vesztes mérkőzést követően bohócnak nevezte a szövetségi kapitányt. A 27 éves csatár azóta elnézést kért, és ígérte, a hátralévő két mérkőzésen is mindent megtesznek a csapat sikeréért.

Kezdő lépésnek a pénteki edzés megtette, pörgős iramban készültek, a szokásosnál kevesebb volt a viccelődés, nagyobb a koncentráció, mindkét kapust, Bálizs Bencét és Horváth Dominiket alaposan megdolgoztatták.

Az emberelőnyt is gyakorolták, Galló Vilmos szerdán többek között arra panaszkodott, hogy fórban nem kapott lehetőséget a kanadai szakembertől. Nos, ezúttal ő is kapott, a második emberelőnyös sorban játszhatott az edzésen, nagy kérdés azonban, hogy az esti meccsen is számítanak-e rá az öt a négy elleni játékban.

A magyar válogatott pénteken 19:30-kor a házigazda Olaszország ellen folytatja a vb-n.