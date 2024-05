Emlékezetes módon ünnepelte az anyák napját május 5-én a Ferencváros focicsapata. Az immáron 35-szörös magyar bajnok együttes a saját költségén Budapestre utaztatta a játékosok anyukáit, és ők voltak azok, akik a Debrecen elleni bajnokin bekísérték fiaikat a pályára.

Emlékezetes gesztussal ünnepelte az anyák napját a Ferencváros (Fotó: Fradi.hu)

A nagyszerű gesztus az FTC elnökének, Kubatov Gábornak az ötlete volt, a szervezés már hónapokkal ezelőtt elkezdődött. A klub most egy hosszú videót tett közzé az akcióról, ami betekintést enged a kulisszák mögé.

„Nagyon régi tervem volt már, vagy 8-10 éve a fejemben van, hogy anyák napjára mit kellene csinálni. A játékosok is nagyon örültek ennek, hogy a szüleik előtt játszhatnak majd” – nyilatkozta a FradiMédiának Kubatov Gábor. A legtávolabbról Cristian Ramírez és Marquinhos mamája érkezett Budapestre.

„Korábban máshol nem találkoztam még hasonlóval. Ez abszolút újnak számít, egyfajta különlegesség. Szép gesztus a klubtól, hogy így ünnepelték az anyák napját. Az, hogy a fiammal és a menyemmel együtt ünnepelhetem ezt a napot, óriási boldogságot jelent számomra” – mesélte Loli Guerrero, Ramírez anyukája. Marquinhos helyzete egészen különleges volt, a brazil szélső egy különleges személyt hívott el az eseményre.

„Édesanyám igazából nagyon fél a repüléstől. Nem szereti, és útlevele sincs, ezért nem utazott ide. A távolból ölel mindenkit és küldi nekünk a pozitív gondolatait. Viszont egy számomra rendkívül fontos személy eljött helyette, az anyósom. Ő is nagyon fontos személy az életemben. Amikor az Atlético Mineiro utánpótlásában játszottam, és nem volt hol laknom, megismertem a lányát, aki felajánlotta az otthonát, hogy lakjak náluk. A másik lánya is ott lakott. Ismeretlenül is megbízott bennem, befogadott az otthonába, amiért roppant hálás vagyok” – mondta Marquinhos.

A teljes videó itt tekinthető meg:

