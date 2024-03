Távozott a Fradi BL-hőse, elképesztő, mennyit változott a csapat

A januári átigazolási időszakban jelentette be a Ferencváros, hogy Anderson Esiti és Owusu Kwabena mellett Tokmac Nguen szolgálataira sem számítanak a továbbiakban. A 30 éves futballista 2019. februárjában érkezett a 34-szeres magyar bajnokhoz, és összesen 193 tétmérkőzésen játszott, ezeken 47 gólt szerzett és 33 gólpasszt osztott ki.

Tokmac Nguen Svédországban folytatja pályafutását (Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport)

Tokmac a januári bejelentést követően több hónapig nem talált csapatot, most viszont meglett a következő állomása. A balszélső a svéd élvonalbeli Djurgardennél folytatja a pályafutását, az együttes az előző idényben a negyedik helyen végzett a bajnokságban. Svéd sajtóhírek szerint a Fradi 900 ezer eurót (353 millió forint) kap majd a Djurgardentől.

Tokmac több szezonban is remek teljesítményt nyújtott a nemzetközi kupasorozatokban, ebből kiemelkedik a 2020-21-es Bajnokok Ligája idény, amikor a Fradi egészen a főtábláig jutott. A magyar klub a selejtezőben pont a Djurgardent, a Celticet, a Dinamo Zagraebet, és a Moldét is kiejtette, érdekesség, hogy a norvég szélső pont új klubja ellen duplázott, a Dinamo ellen pedig gólpasszt adott. A csoportkörben gólt szerzett a Dinamo Kijev ellen (2-2), a Barcelona otthonában (5-1) pedig tizenegyest harcolt ki, amit Igor Haratin értékesített.

Azóta közel négy év telt el, a Fradi kerete ez idő alatt pedig gyökeresen megváltozott. Tokmac távozásával most már mindössze négy futballista maradt a zöld-fehér mezes együttesnél. Dibusz Dénes továbbra is alapember és ő a klub első számú kapusa. Botka Endre helyzete már egy fokkal nehezebb, a magyar válogatott hátvéd hol több, hol kevesebb játéklehetőséghez jut. Hasonló a helyzet Eldar Civiccsel is, aki akkor Marcel Heisterrel, most Christian Ramírezzel versenyez a kezdőcsapatban kerülésért. Emellett ott van még Szécsi Gergő, a klub harmadik számú kapusa, aki a csoportkörben négy találkozón ült a cserepadon, a Fradinál viszont eddig mindössze egy Magyar Kupa és egy NB I-es bajnoki jutott neki szűk öt év alatt.

