Sportemberek tucatjait díjazták!

A 62 szövetséget képviselő sportköztestület a Budapest Marriott Hotelben megtartott ünnepségén 37 szövetség 64 sportolója vehetett át díjat a 2023-ban nyújtott kiemelkedő sportteljesítményéért.

Az NVESZ Év Sportolója díjra az egyes sportszövetségek jelölték a legsikeresebb versenyzőket. Ők valamennyien kimagasló eredményeket értek el a világ- és Európa-bajnokságokon, vagy éppen a Küzdősportok Világjátékán. A hagyományoknak megfelelően az NVESZ-gáláján adták át a dr. Leyrer Richárd díjat is. Ezúttal Deutsch-Lazsányi Erika, a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség Technikai Bizottságának elnöke és dr. Sándor Péter, a Magyar Motoros Vízisport Szövetség elnöke vehette át a sportvezetőknek adományozható rangos elismerést.

Fotó: Peter Szalmas

Dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár köszöntő beszédében méltatta az NVESZ-hez tartozó sportszövetségek eredményeit.

„Az állami sportirányításnak kiemelten fontos a Nemzeti Versenysport Szövetség támogatása, hiszen a sportköztestület közel 100 ezer versenyzőt fog össze. Az NVESZ-re kiemelten számítunk, mert óriási bázissal rendelkezik. A Sportoló Nemzet Programunk miatt nagyon fontos, hogy mindenki tudjon választani magának olyan sportot, ami neki testhezálló, hiszen a sportirányítás célja, hogy itthon minél többeknek legyen élete része a sport. A sportolóknak rendszerint fontos a visszacsatolás. Az NVESZ-gála is egyfajta visszacsatolás az előző évről”

– mondta az államtitkár.

Dr. Mészáros János, a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke kiemelte, 2023-ban is eredményesek voltak az olimpián kívüli sportágak kiválóságai.

„ A számtalan Vb és Eb mellett két világversenyt hadd emeljek ki: az egyik a Krakkóban és környékén megrendezett Európa Játékok, valamint a Küzdősportok Világjátéka. Előbbin 11 érmet szereztek az olimpián kívüli sportágak magyar képviselői, utóbbin pedig a részt vevő 120 ország közül Magyarország a 10. helyen végzett az éremtáblázaton."

Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára úgy látja, hogy a MOB és az NVESZ eddig is szorosan együtt tudott működni, és ez a jövőben sem fog változni.

„Már nem vagyunk ugyan egy irodában, de a sportbaráti kapcsolódás megmarad. Az, hogy milyen eredményesen tudnak együttműködni az olimpiai és a nem olimpiai sportágak, annak ékes bizonyítéka a nyári Európa Játékok volt.” – tette hozzá Fábián László.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a sport folyamatosan változik.

„Olyan sportágak honosodnak meg, amelyek korábban kuriózumnak számítottak. Ezért is fontos a Nemzeti Versenysport Szövetség tevékenysége, különös tekintettel arra, hogy a tagszövetségek is nagy hangsúlyt fektetnek a parasportolók versenyeztetésére”

– mondta Szabó László.

Dr. Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének (SOSZ) elnöke a magyar sport egységességéről beszélt.

„Ugyanúgy büszkék vagyunk arra a karatés Hárspataki Gáborra, aki olimpián végzett dobogósként, és lett vb-érmes már nem olimpiai sportág képviselőjeként Budapesten. De ott van az rg-s Pigniczki Fanni is, ő egymás után kétszer jutott ki az olimpiára, de gyűjtött be érmeket a nem olimpiai sportágak világversenyén, a Világjátékokon is. Mi ugyanúgy büszkék vagyunk az olimpián kívüli sportágak kiválóságaira, mint az olimpikonokra” – hangsúlyozta a SOSZ elnöke.

Schmitt Pál, volt köztársasági elnök, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja is tartott köszöntőt, ebben méltatta a Nemzeti Versenysport Szövetséghez tartozó sportágakat és a sikeres versenyzőket, egyben bemutatta az NVESZ legújabb kiadványát.

A könyv taglalja a Küzdősportok Világjátékán eredményesen szerepelt magyar csapat sikereit, valamint bemutatja a sportköztestület tagszervezeteit. A 127 oldalas könyv a Küzdősportok Világjátéka 2023 címet kapta.

A díjazottak névsorát ide kattintva tudod elolvasni!