Marco Rossi rossz hírt kapott; Détári helyretette a fradistákat

Számos külföldi, magyar felmenőkkel rendelkező focista csatlakozott a kerethez az elmúlt öt évben, mióta Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Orbán Willi, Loic Nego, Callum Styles, vagy éppen a németek által is csábított Dárdai Márton - csak, hogy pár nevet említsünk. Most azonban lemaradtunk egy kiszemeltről. Az angol másodosztály góllövőlistáját vezető, 28 éves Sammie Szmodics magyar nagypapája révén érkezhetett volna, azonban úgy tűnik, a támadó középpályás "csalinak" használta a magyarok érdeklődését. Menedzserei kikotyogták Rossi puhatolózását Írországban, hogy a helyiek csapjanak le gyorsan Szmodicsra. Az is kiábrándító, ahogy a labdarúgó nyilatkozott rólunk.

Láttam, hogy összekötöttek Magyarországgal, ahonnan a nagyapám származott. Hülyeség, nem volt semmi

– mondta Írországban Szmodics, ezzel jelezve, esze ágában sincs a magyar válogatotthoz csatlakozni.

Nem először csaptak össze a Liverpool szurkolói Szoboszlai Dominik teljesítménye miatt. Lássuk be, a magyar labdarúgó bármennyit is gürcöl, gólokat szerez, gólpasszokat ad, mindig lesznek kritikusai. Utóbbiak legutóbb azt vetették a szemére, hogy keveset próbálkozik például kapuralövéssel, az ő adottságaival lehetne jóval bátrabb is. Szerencsére többen vannak azok, akik belátják, a tavaly nyáron új világba csöppenő középpályás a legtöbbet hozza ki magából, s övé a jövő.

Ne gyűlöljétek Szobót, ő a legjobb középpályás, be fogja ezt bizonyítani

– kérte a többieket az egyik rajongó.

Szoboszlai valóban hosszú sérülésből tért vissza, januárban 26 napot hagyott ki, majd rögtön kidőlt újra. Csak múlt csütörtökön, a Sparta Praha elleni Európa-liga nyolcaddöntőn kapott újra lehetőséget, akkor rögtön gólt is szerzett, a visszavágón is betalált, valamint gólpasszt is adott.

A korábbi világválogatott labdarúgó, Détári Lajos 2011 szeptembere és 2012 augusztusa között irányította a Ferencvárost. 2012 nyarán az ő kérésére igazolt Gyömbér Gábor a klubhoz, aki ezt követően öt évig erősítette a Fradit, s a 2016-os bajnokcsapatnak kapitánya is volt. Az egyszeres válogatott középpályás most egy szurkolói oldalnak mesélt egyik első élményéről Détárival.

"Köztudott, hogy nekem a legendás fradista, Lipcsei Péter volt a példaképem. Amikor ott voltam a klubnál, akkor ő a második csapatát irányította. Détári Lajos folyton zrikált Lipcsei miatt”

– mesélt a kezdetekről Gyömbér.