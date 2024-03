Dárdai Mártonnal ilyen még nem történt, egyből üzent neki az édesapja

Négy nap alatt szinte már alapember lett Dárdai Márton a magyar labdarúgó-válogatottban. A Hertha Berlin magyar játékosa januárban jelentette ki, a németek helyett a magyarokat választja, meggypiros mezben szeretne focizni a jövőben. Azonnal be is került Marco Rossi keretébe: Törökország ellen csereként kapott lehetőséget, majd Koszovó 2-0-s legyőzése alkalmával először volt a kezdőcsapat tagjai. Játszott hátul és középen is, s már most látni, ultragyorsan beilleszkedett.

Dárdai Pál középső fia utánpótlásszinten német válogatott volt Fotó: Koszticsák Szilárd

Dárdai Márton elmondta, remek napokat töltött első ízben a kerettel.

Jó volt az edzőtáborban, az edzéseken, a meccseken is. Büszkén énekeltem a himnuszt kezdőként és csereként is. Úgy érzem, hogy minden klappolt, még akkor is, ha kicsit megnehezítettük a saját dolgunkat Koszovó ellen. Szerencsére a második félidőben eldöntöttük a meccset.

Középső fia teljesítményét természetesen kiemelten figyelte klubedzője, azaz édesapja, Dárdai Pál is.

- Gratulált és szurkol nekem

- fogalmazott Márton, akinek apukája 61 alkalommal játszott a nemzeti csapatban, a meccseken 5 gólt szerzett.

A család legidősebb fia, Márton bátyja, Palkó 2022 novemberében Görögország ellen mutatkozott be Marco Rossi együttesében. Neki eddig az volt az egyetlen meccse a válogatottban.

