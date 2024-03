Ez gyors volt! Máris Dárdait siratják a németek

Dárdai Pál mindhárom fia Berlinben született és nőtt föl, a Herthában tanulták meg az alapokat és 15 éves koruktól a német utánpótlás-válogatottakat járták végig. A legidősebb, Dárdai Palkó az U20-as csapatig vitte, mielőtt „átigazolt” volna előbb az U21-es, majd a felnőtt magyar nemzeti csapatba. Idősebbik öccse, Dárdai Márton tavaly novemberig a német U21-es válogatott oszlopa volt, mielőtt januárban bejelentette: ezentúl a szívügyének tekintett magyar A-csapatot választja. Múlt pénteken be is mutatkozott Marco Rossi gárdájában. Többek között az ő elvesztését is fájlalják a németek, akiket a jövőben is fenyegetnek hasonló veszteségek.

Dárdai (balra) figyeli, ahogy Yildiz ziccerét bravúrral védi Gulácsi: a magyar védő és a török támadó is a német válogatottság ellenében döntött / Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

A Tagesspiegel a szív és a hírnév közötti választásként írja le azt, hogy akik a szabályok szerint játszhatnak a német és szüleik hazája válogatottjában is, melyik mellett teszik le a voksukat. A sok németországi bevándorló miatt ez az utóbbi évtizedekben egyre több esetben igaz volt, és mind több esetben igaz lesz. Hogy csak a legfrissebb példákat említsük: a Bayern München 19 éves középpályása, a bajor fővárosban született Aleksandar Pavlovic csak mandulagyulladása miatt nem mutatkozott be múlt héten a német válogatottban; ellenben a korábban már a Nationalelffel szóba hozott Dárdai Márton német helyett magyar A-válogatott lett.

Az év elején volt egy jó beszélgetésünk. Szurkolok neki, hogy minden jól sikerüljön

– nyilatkozta Dárdai Mártonról a német U21-es válogatott szövetségi edzője, Antonio Di Salvo. – Miután Németországban sokan játszanak migrációs háttérrel, sok hasonló eset fordul elő a korosztályos válogatottak között.

A német A-válogatott szövetségi kapitánya is véleményt alkotott az ügyben:.

– Szerintem jogos és szükséges, hogy foglalkozzunk olyan tehetségekkel, akik akár más nemzetért is játszhatnak. Ugyanakkor én nem az az edző vagyok, aki bárkit is rábeszél, melyik országot válassza. Ez egy nagyon személyes ügy, múlik a családon, múlik a játékoson, azon, hogy hova tartozónak érzi magát – mondta Julian Nagelsmann.

Maga Dárdai Márton előzőleg így fogalmazott a választásáról:

– Tudom, hogy a karrieremet a német ifiválogatottaknak is köszönhetem, és ezt köszönöm is, de ez a döntés abszolút szívügyem, ezért hihetetlenül örülök, hogy a jövőben a szüleim hazájáért játszhatok – üzente januárban a védő.

Hozzá hasonlóan a Puskás Arénában, de az ellenfélnél mutatkozott be a németekkel szemben a török csapatot választó nürnbergi 18 éves Can Uzun, és a negyedik válogatott meccsét játszotta ellenünk a szintén Németországban született és a Bayernben nevelkedett (de már a Juventust erősítő) Kenan Yildiz.

A szombaton Franciaországban győztes német válogatott kezdőcsapatából Ilkay Gündogan annak idején fordítva döntött, miként a származása alapján Jamal Musiala is lehetett volna angol, lengyel vagy nigériai, Antonio Rüdiger Sierra Leone-i, Jonathan Tah pedig nigériai válogatott. A németek jelenlegi U21-es válogatottja is tele van olyanokkal, akik Dárdai Mártonhoz hasonlóan másik nemzeti csapatot is választhatnak maguknak a következő lépésként.

