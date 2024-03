„Nagyon aranyos a kislányod” – Hosszú Katinka friss videója két dologról szól

„Amikor egyre jobban élvezed az edzést. Eddig a munkám volt, most már ez a kikapcsolódásom is anyukaként” – írta az Instagram-oldalára pár hónapja az edzőteremből bejelentkezve a háromszoros olimpiai és 26-szoros világbajnok Hosszú Katinka. Majd a magyar úszónő két babás bejegyzés között megosztotta a nagy tervét is: „Fejembe vettem, hogy megpróbálok kijutni a párizsi Olimpiára…Így az első megálló egy magaslati edzőtábor”. Anyaság vagy karrier? Sok nő számára nagy kérdés ez, ám Katinka friss videójából úgy tűnik, ez nem dilemma, hanem maga az élet az úszófenomén számára.

Hosszú Katinka úszónő és édesanya (Fotó: Nemzeti Sport)

„Imádom az itt töltött időt Lanzarotéban! Az időt, amit együtt töltünk családként, az edzést, amit végezhetek és az eddig elért fejlődést”

– írta friss videójához Hosszú Katinka, aki férje, Gelencsér Máté és kislánya, Layber-Gelencsér Kamília szerető közegében a Kanári-szigetek egyikén készül a szülés utáni nagy visszatérésre. Az úszófenomén friss videómontázsában a medencében töltött idő mellett az anyaság semmihez sem fogható pillanatai is megjelennek – a rajongók nagy örömére.

„Milyen csinos vagy szülés után! Tündéri a gyerkőc”

– írta egy hozzászóló.

„Nagyon aranyos a kislányod, Katinka”

– jegyezte meg egy másik kommentelő.

Karrier és anyaság – nézd meg te is Hosszú Katinka hangulatos videóját!