Kiderült a titok Hosszú Katinka babájáról

Vasárnap jött a nagy bejelentés, Hosszú Katinka a saját közösségi oldalán osztotta meg: kisbabája született. A háromszoros olimpiai bajnok terhessége alatt titkolta a baba nemét, ő és férje, Máté azonban már február óta tudták, kislányuk lesz. Így volt idő felkészülni a kicsi érkezésére, és a nevét is időben kiválasztották.

Katinka és Máté tavaly házasodtak össze Fotó: Szabolcs László/Metropol

Megszületett számunkra a világ csodája! Már most nagyon szeretünk Layber-Gelencsér Kamília

– írta közösségi oldalára a büszke édesanya, akinek a posztját közel 70 ezren lájkolták a Facebookon.

A gratulációk között olyan hozzászólások is voltak, akik a Layber névre kérdeztek rá, ennek is egyszerű a magyarázata. Gelencsér Máté édesanyját, azaz a kis Kamília nagymamáját Layber Krisztinának hívják. Máté, bár ezt kevésbé hangsúlyozza, maga is a Layber-Gelencsér vezetéknevet használja. Az Instagram-profilján például „Matt Layber” néven szerepel.

Hosszú Katinka pályafutásáról egyébként egyelőre nem dőlt el, hogy mennyire befolyásolja a gyerekvállalás. A bajnoknő három éve még arról beszélt, a baba születése egyben a visszavonulását is jelenti majd:

Amint elérkezettnek látom az időt a családalapításra, a szülés után nem fogok visszamenni úszni... Ennek egyszerű oka van: maximálisan szeretnék a családomra koncentrálni, nem akarok elvenni tőlük tartalmas, érdemi időt

– mondta 2020-ban Hosszú, aki már várandóan úgy fogalmazott, nem jelenti ki, hogy a baba születése után végleg visszavonul az élsporttól.