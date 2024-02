„Láttam, hogy bántak vele” – jó hírt kapott Marco Rossi válogatott kulcsembere

Brémai veresége (1-3) után nehéz házi feladat vár Sallai Roland és immár Szalai Attila német klubcsapatára. Az európai kupaindulást jelentő pozícióért küzdő, jelenleg a Bundesligában 7. Freiburg szombaton 15.30-tól a meglepetésre 3. helyzett Stuttgartot fogadja, amely legutóbb 5-2-re lelépte az RB Leipziget. A betegségéből felgyógyult Sallai visszatérése mellett kérdés, mennyi játéklehetőséget kap első hazai fellépésén Szalai, miután a kölcsönvétele után, idegenben nagyon rosszul sült el a bemutatkozása új kenyéradójánál.

Szalai Attila a súlyos hibája után hazai pályán javíthat a Freiburgban Fotó: AFP

Azok után, hogy válogatott balhátvédünk tavaly nyáron (klubrekordösszegért igazolt légiósként) éppen a Freiburg ellen öngóllal debütált a Hoffenheimben

(1-2), az őszi mellőzése miatt tavaszra kölcsönjátékosként igazolt Sallaiékhoz. Sajnos mintha el lenne átkozva, múlt szombaton újfent nagy hibával kezdett új csapatában. A Werder Bremen otthonában, egygólos hátránynál a hajrá húsz percére becserélve, a 93. percben egy elhibázott labdaátvétellel, majd rövid hazaadással gólhoz segítette az ellenfél őt letámadó csatárát.

Szalainin Freiburgla çıktığı ilk maçında yaptığı hata pic.twitter.com/nblGx67E6f — yes context football (@yescontextfoot) January 27, 2024

Noha a történtek után a szurkolók egy része élesen kritizálta a 41-szeres magyar válogatott védőt, a kommentelők többsége bizalmáról biztosította, és új csapattársai is a védelmére keltek. A szombati, újabb nehéz meccs előtti pedig Christian Streich vezetőedző is kiállt Szalai mellett.

Die Pressekonferenz vor #VFBSCF in voller Länge 👇 https://t.co/8SDS9N4oYS — SC Freiburg (@scfreiburg) February 1, 2024

– Attila nagyon motiváltan edz, sokat kommunikál a társaival. Nehéz időszaka volt, mert nem sokat játszott. Aztán bement, beleadott mindent, majd történt, ami történt.

Leginkább ő hibáztatta saját magát, pedig nem kellett volna.

Én egyáltalán nem is beszéltem vele erről, mert láttam, hogyan bántak vele a srácok. Egyszerűen jó, ahogy ezt kezelték – mondta sajtótájékoztatóján Streich, aki azt is elárulta (és ez Szalai bevetését is érintheti), hogy még nem döntött, három- vagy négyvédős taktikai hadrendben küldi-e pályára a csapatát a bomba formában futballozó Stuttgart ellen.

Szalai többet játszott a válogatottban, mint a klubjában

Szalai Attila az előző szezonban, a Fenerbahce erősségeként a teljes török Szuperliga-mezőny legtöbbet foglalkoztatott focistája volt. Ezután a Hoffenheim klubrekordot jelentő összegért (12,3 millió euró, azaz 4,7 milliárd forint) szerződtette. A „Falusiaknál” pechesen – a fent említett öngóllal – debütált, és Pellegrino Matarazzo vezetőedző egész ősszel csak 4 Bundesliga- és 1 Német Kupa-meccsen szerepeltette, összesen 334 percet töltött a pályán.

Ezzel szemben a magyar válogatott mind a hat őszi mékőzését végigjátszotta (540 perc plusz a ráadások).

Marco Rossi szövetségi kapitány tehát kulcsemberként számít rá. Igaz, a magyar válogatottságot választó Dárdai Márton is a posztján játszik, ettől függetlenül a nyári Európa-bajnokság előtt fontos lenne, hogy Szalai minél több játéklehetőséget kapjon Freiburgban és visszanyerje a régi formáját, magabiztosságát.