Összeesett és mentő vitte a Honvédkórházba a magyar legendát

Múlt hét pénteken a kazah nagykövet barátjához volt hivatalos Hegedüs Csaba. Miután megérkezett a Kapy úton található rezidenciához, a kocsiból kiszállva egy furcsa érzés fogta el: folyamatosan rázta a hideg.

Újra a halál torkából tért vissza Hegedüs Csaba olimpiai bajnok Fotó: Dömötör Csaba

Ekkor még semmi rosszra nem gondoltam, ám miután háromnegyed órát tárgyaltam a nagykövet úrral, és nem múlt el a rossz közérzetem, szóltam az egyik munkatársamnak, hogy ma már nem megyek be dolgozni, hanem inkább a Hélia szálló felé veszem az irányt, hiszen úgy gondoltam: majd a forró vízben és a szaunában alaposan kikúrálom magamat

- mesélte a Mandinernek az olimpiai bajnok birkózó, aki az uszodában még egy jót beszélgetve ki is elemezte a magyar vízilabda helyzetét Horkai Györggyel, de miután továbbra is ramatyul érezte magát, bement a szaunába is.

A jelenlévők elmondásából tudom, hogy rosszul lettem, összeestem, és a mentő egyből a Honvédkórházba szállított. Egy egynapos filmszakadás után, miután észhez tértem, az osztályvezető főorvos úr elmondta: agyi ödémát kaptam, amelyhez még társult egy orbánc is, amely köznapi nyelven a vérfertőzést jelenti. Egy baktérium támadta meg a testemet, de az is kiderült: a rossz közérzetemet elsősorban a 39,6 fokos lázam okozta. Azt már a főorvos barátom könnybe lábadt szemmel tette hozzá: »Csabikám! Tudod, hogy ebbe az egészbe egy átlagember már az uszodában belehalt volna?! Csupán a kegyetlenül erős, vas szervezetednek köszönheted, hogy még élsz! Amikor behoztak téged ide, és megláttam, hogy milyen állapotban vagy, már lemondtam arról, hogy még ebben az életben beszélgetni tudunk egymással…«

- fogalmazott Hegedüs Csaba, akivel nem először történt meg, hogy a halál torkából tért vissza.