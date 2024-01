Szerelmes világbajnokok, álomszép feleségeikkel ünnepeltek a vízilabdázók - Fotók

A 2023-as év egyik legnagyobb magyar sportsikerét érte el a magyar férfivízilabda-válogatott. A gárda - ahogy legutóbb 2003-ban és 2013-ban - tartva a tízéves ütemet júliusban világbajnoki címet szerzett Fukuokában. Egyértelmű volt, hogy a csapatot több kategóriában is jelölték az Év Sportolója-választáson. A férfiak mezőnyében Zalánki Gergőt, az edzőknél Varga Zsolt szövetségi kapitányt előzték meg a fociválogatott tagjai, mint ahogy a hagyományos csapat kategóriájában is a labdarúgók lettek a győztesek. Az év sportpillanata viszont Vogel Soma kapus sorsdöntő védése lett a döntőből, görögök elleni párbajban.

Vogel Soma az elismeréssel

A gárdának csak egy része lehetett ott az Operaházban, mivel az erősen megfiatalított válogatott éppen a ceremónia alatt "verte agyon" az olasz csapatot 10-5-re, s ezzel megnyerte a csoportját az Európa-bajnokságon. A gála résztvevői maguk is elismerték, a műsor alatt a telefonjukon követték az eseményeket, s lehettek méltán büszkék a "helyetteseikre". Mindenesetre azt látva, hogy a gálázó világbajnokok helyett a junior korosztályból éppen felkerülő fiatalok verik tönkre az erős olaszokat, az igencsak hízelgő a sportágra nézve, pláne a párizsi olimpia évében.

Az Operában megjelent világbajnokok közül többen is feleségükkel, barátnőjükkel jöttek el. Így tett a tavaly nyáron megnősült Manhercz Krisztián is, aki éppen a hétvégén jelentette be, hogy gyermeket kedvesével, Boglárkával.

Az alábbi képre kattintva az MSUSZ fotóiból készült galériát láthatod