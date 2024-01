Most érkezett: elhunyt a legendás magyar focista, gyászol a sportvilág

Ismét elveszítettünk egy magyar focilegendát. A Bors is megírta a szomorú hírt, mely szerint 80 éves korában elhunyt Ráczi Attila, korábbi NB I-es labdarúgó. Annak idején a többek között Albert Flóriánnal felálló Ferencváros ellen megnyert meccsen is gólt szerzett. Ráczi Attila a Diósgyőr csapatát erősítette az élvonalban, később Kazincbarcikán és Debrecenben játszott. Miután visszavonult, Kazincbarcikán telepedett le és az ottani csapat technikai vezetőjeként is dolgozott.