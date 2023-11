Szoboszlai tisztázta a helyzetet, nagy különbségről beszélt

Szoboszlai Dominik hőssé vált a magyar labdarúgó-válogatott idei utolsó mérkőzésén. A csapatkapitány duplázott Montenegró ellen, illetve a harmadik találat is az ő kipattanó lövése után született. A 23 éves futballista szenzációs formában játszik mind a nemzeti színekben, mind pedig klubcsapatában, a Liverpoolban. Szoboszlai a Metropol kérdésére tisztázta a helyzetet, elárulta, mi a különbség a két csapat között.

Szoboszlai Dominik szerint különbséget kell tenni a magyar válogatott és a Liverpool között Fotó: AFP

Teljesen más a kettő, az egyik a klubcsapatom, a másik a hazám. Én különbséget tudok tenni a kettő között, és ezt is kell tennem, mert más szerepet töltök be itt és ott. Viszont ugyanúgy minden egyes alkalommal megpróbálom a 100 százalékot kihozni magamból, és segíteni a csapatot, legyen az akár a Liverpool, akár a válogatott

– nyilatkozta a Metropolnak Szoboszlai Dominik. „Nagyon remélem, hogy most már olyan pozícióba tettük magunkat, aminek mindenki örülhet. A szurkolók nélkül ez nem menne. Ha mi nem lennénk ennyire sikeresek, akkor nem lennének ennyien a stadionban.”

A Puskás Aréna ezúttal is megtelt, már órákkal a meccs kezdése előtt elözönlötték az emberek a stadion körüli utcákat. Szoboszlai nehezen találta a jelzőket a lelkes szurkolótáborra, derült ki az Origo beszámolójából. „Ezt nem lehet szavakba önteni. Őszinte leszek, kevés alkalommal éreztem ilyet, amit most, hogy tényleg mindenkit mosolyogva lehet látni, és tudnak az emberek örülni a mi sikereinknek, ami egyben az ő sikerük is, mert nélkülük ugyanúgy nem mennénk semmire.”

Büszke vagyok az egész csapatra, büszke vagyok a szurkolókra, és tényleg, amit mondtam: ez csak egy kezdet.

A magyar válogatott idén egyetlen összecsapásán sem szenvedett vereséget, erre legutóbb 1976-ban volt példa.