Elveszítjük Marco Rossit? Fontos dolgot jelentett ki a kapitány

Sokkolta a magyar fociszurkolókat az az olasz sajtóinformáció, mely Marco Rossi jövő nyári váltásával kapcsolatos. Tudniillik a magyar válogatott immár magyar–olasz állampolgárságú szövetségi kapitánya is esélyes lehet arra, hogy a Napoli vezetőedzője legyen. Nem kérdés, Rossinak óriási álma válna valóra, még akkor is, ha rengeteg magyar drukkert csalódásként érné a döntés. A nemzeti csapatot öt éve irányító tréner a 2021-es Eb után csoportelsőként vezette ki válogatottunkat a jövő nyári Eb-re.

Ugye a kontinensviadal után nem veszítjük el Rossit?

Fotó: Nemzeti Sport

Szögezzük le, a nápolyi munkavállalás egyelőre csak pletyka. De 3 pontban is össze tudjuk foglalni, miért nem lehet reális a váltás a 2024-es Eb után.

1. Szerződés az MLSZ-szel

Marco Rossi két éve hosszabbította meg szerződését a Magyar Labdarúgó-szövetséggel. Ez azt jelenti, hogy a kapitány 2025 végéig, azaz a világbajnoki selejtezők lezárásáig maradhat a kapitányunk. A felek kölcsönösen elégedettek egymással, semmi ok nincs arra, hogy a megállapodás idő előtt véget érjen. Egyetlen kiút lehet csak, ehhez azonban a Nápolynak mélyen a zsebébe kellene nyúlni, s kivásárolnia Rossit az MLSZ-től. Vajon megtennék ezt a szakemberért?



2. Nagy álom a világbajnokság

A nyári Eb után jönnek a Nemzetek Ligája-meccsek, majd 2025-ben a világbajnoki selejtezők. Ezek nemcsak a drukkereknek fontosak, hanem magának a kapitánynak is. Ő is tudja, a magyar fociválogatott 1986 óta nem nyert vb-t, s egy esetleges kijutásával lenne teljes a magyarországi karrierje. Rossi eddig is történelmet írt Magyarországon, de a világbajnoksággal kis túlzással azt is elérné, hogy minden stadion mellett szobrot állítsunk neki.

A csapat készen áll arra, hogy ott legyen a világbajnokságon. A lehetetlent kell célba venni, és akkor az ember soha nem lesz motiválatlan

– mondta a 2026-os vb-t firtató kérdésre a kapitány.



3. Rossi már nyilatkozott az ügyben

Marco Rossi számára óriási álom az olaszországi munka, pláne egy olyan neves klubnál, mint a Napoli. A felröppenő olasz hírrel kapcsolatban ő is elmondta a véleményét. Érdemes az utolsó szavakra figyelni:

– Mindenki szeretne a Napoli edzője lenni. Ez nagyszerű hely, a csapatot mindig arra készítik fel, hogy képes legyen a legmagasabb szinten harcolni. Ami engem illet, álom lenne, de nem hiszem, hogy megvalósítható – magyarázta Rossi.