Az egész angol sajtó felháborodott Szoboszlai Dominik miatt: brutális botrány a meccs előtt

Szoboszlai Dominik a mi fiunk. Magyarországon született, itt tanult meg focizni, és sosem szalasztja el, hogy elmondja, mennyire büszke a származására. Hosszú ideje nem volt már olyan kiváló focistánk, mint Dominik, és különösen örvendetes, hogy a magyar gyerekeknek végre nem külföldi sztárok a kedvenceik, hanem a magyarok. A világ szeme most a magyar csapaton, csoportelsőként jutottunk ugyanis ki egyenes ágon a nyáron megrendezendő EB-re, Dominik azonban más pályán is bizonyít.

Sok kisgyerek kedvence lett a magyar sztárfocista / Fotó: AFP

Ahogyan azt a Metropol is megírta, tegnap hatalmas derbi volt Angliában: Szoboszlaiék a Manchester Cityvel csaptak össze. Az esélyeknek megfelelően a 27. percben a Manchester City szerezte meg a vezetést: Szoboszlai Dominiket egykori salzburgi jóbarátja, Erling Haaland szomorította, a kiváló csatár 15 méterről a bal alsóba gurított. Ez történelmi pillanat volt: A norvég csatárnak ez volt az 50. gólja a Premier League-ben, ilyen kevés meccsen (48) még senki sem érte el ezt a gólszámot a liga történetében.

A 73. percben Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere lecserélte Szoboszlait, a 80. percben pedig egyenlített a vendégcsapat, Alexander-Arnold 16 méterről pontos lövést eresztett meg, és a labda a jobb alsóban kötött ki (1-1).

Botrány a meccs előtt

Azonban már a meccs előtt botrány tört ki, ami bejárta az egész angol sajtót. Pep Guardiola arról beszélt a nyilvánosság előtt, hogy kiktől kell a leginkább tartani. A spanyol mester ki szerette volna emelni Szoboszlai nevét, sajnos azonban gondot okozott neki a magyar név, és nem is tudta kiejteni. Helyette Szvolaziként emlegette.

Ezen persze mindenki jót derült, még Dominik is. Rögtön reagált is rá: az Instagram-oldalán négy nevetős fejet válaszolt a nyelvbotlásra. Most pedig az egész angol sajtó azon csámcsog, hogy a mi 23 éves, szemtelenül fiatal focistánk kinevette az 52 éves mestert.