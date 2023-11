Szoboszlai, Sallai, Dibusz: toplistán az idei év legjobb magyar válogatott játékosai

Hat győzelem és négy döntetlen, a magyar labdarúgó-válogatott parádés éven van túl. 1976 óta először maradt veretlen az együttes, amely csoportelsőként kijutott az Európa-bajnokságra, a hazai mérkőzésekre pedig bőven 100 ezer feletti jegyigénylés érkezett. Ehhez a hihetetlen évhez minden kerettag hozzátette a magáét, bőven akadtak egészen kiemelkedő teljesítmények. A Metropol a statisztikák alapján bemutatja a válogatott legjobbjait.

Rengeteg kiváló teljesítmény, veretlen maradt az idei évben a magyar válogatott Fotó: Árvai Károly

Dibusz Dénes

Gulácsi Péter tavaly októberi sérülése után megkapta a nagy lehetőséget Dibusz Dénes, és első számú kapussá lépett elő a nemzeti együttesben. A Ferencváros csapatkapitánya az idei első négy találkozót kapott gól nélkül hozta le, emellett a Szerbia elleni kettős győzelemből is alaposan kivette a részét. Dibusz összesen 22 védést mutatott be az Eb selejtezőkön, ebből 12-t a tizenhatoson belül produkált, a Sofascore átlagosan 7,13-as (10-es a legjobb) értékeléssel jutalmazta.

Willi Orbán

Bár az utolsó négy találkozóról sérülés miatt hiányzott Willi Orbán, teljesítménye mellett így sem lehet szó nélkül elmenni. Az RB Leipzig játékosával a védelemben hat összecsapáson mindössze egy gólt kapott a csapat (a csehek elleni egyenlítőgólnál már nem volt pályán). Orbán átlagosan 5,8 labdát szerzett meccsenként, és a tisztázásai pedig szintén 5 fölé tehetők. Szerbia ellen idegenben betalált, ami végül a három pontot jelentette. Orbán 7,48-as átlaggal rendelkezik.

Szoboszlai Dominik

A válogatott csapatkapitánya igazi vezérré nőtte ki magát, négy góljával és négy gólpasszával az Eb-selejtezős gólok feléből kivette a részét. Betalált szabadrúgásból, büntetőből és akcióból is. A hét csapatába háromszor választották be, 55,5 meccsenkénti passzát 88 százalékos pontossággal mutatja be. Átlagosan háromból kettő csele sikerrel zárult, 8,18-as értékelésével pedig a Sofascore szerint a magyar válogatott legjobbja volt.

Sallai Roland

Hasonlóan Orbánhoz, Sallai Roland sem tudott ott lenni minden találkozón, de a támadóharmad jobb szélén abszolút kulcsszereplő volt. A három góljából kettőt a tizenhatoson kívül szerzett, a szerbek elleni bombájával sikerült Budapesten begyűjteni a három pontot. Sallai négy ziccert tudott kialakítani, ami szintén megsüvegelendő teljesítmény, számszerűen 7,4-es átlagot mutatott.

Varga Barnabás

A tavalyi NB I-es szezon gólkirálya, Varga Barnabás új csapatában, a Ferencvárosban is szórja a gólokat, a válogatottban szintén első számú csatárrá lépett elő júniustól. Négy mérkőzésen kezdett, mind a négy alkalommal be tudott találni, Szerbia és Litvánia ellen oda-vissza beköszönt, emellett remekül megértette magát Szoboszlaival és Sallaival. A 29 éves támadó éppen csak elmaradt az átlag 7-es osztályzattól (6,97). Sérülése miatt a válogatott utóbbi két mérkőzéséről hiányzott.

+1, Nagy Ádám

Ráadásként a középpálya közepén Nagy Ádám munkája mellett sem lehet szó nélkül elmenni. A 28 éves futballista végigjátszotta az idényt, a védelmet és a középpályát megbízhatóan kötötte össze, a saját térfelén 92 százalékos, az ellenfél térfelén 84 százalékos volt a passzpontossága. Neki köszönhetően társa, Callum Styles bátrabban segíthette a támadásokat, a 77-szeres válogatott 7,04-es átlaggal abszolválta az Eb-selejtezőket.

A magyar válogatott december 2-án a második kalapból várja a hamburgi csoportsorsolást.