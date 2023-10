"Számomra sosem volt kérdés" - Détári Lajos az elhunyt Törőcsik András emlékére focizik

Igazi szurkolói csemege, sztárparádé vár mindenkit vasárnap 15 órától a szolnoki Tiszaligeti stadionban. A helyszínre kilátogató családok, szurkolók több korábbi közönségkedvenccel találkozhatnak, akik mind mind a tavaly 67 éves korában elhunyt Törőcsik Andrásra emlékeznek. Az apropó szívszorító, az Újpest legendája barátjával, Polonkai Lászlóval szinte napra pontosan 20 éve alapították a magyar Old boys öregfiúk-válogatottat. Ott lesz a gálán Détári Lajos, a korábbi ötszörös világválogatott világhírű labdarúgó is. A Metropolt a népszerű "Döme" avatta be az esemény részleteibe is.

Détári évek óta focizik az öregfiúkkal Fotó: Tumbász Hédi

- Azt gondolom, az ország minden tájáról jönnek majd rajongók, szurkolók, hogy picit testközelből láthassák a korábbi legendákat kedvenceket - mondta Détári lapunknak.

A korábbi magyar válogatott legenda a programról annyit árult el, hogy Törőcsik András mellett megemlékeznek a húsz év alatt elhunyt többi csapattársakról is.

Détári Lajos mellett többek között Véber György, Rab Tibor, Bücs Zsolt, Keller József, Egressy Gábor, Zámbó Sándor, Disztl Péter, Váczi Zoltán, Hamar István, Kiprich József, sőt, Törő fia, Töröcsik Attila is pályára lép. Ha egészségi állapota engedi, akkor kilátogat a stadionba a korábbi szövetségi kapitány, Egervári Sándor is.

Számomra sosem sem volt kérdés, hogy részt veszek-e az eseményen, annál is inkább, hogy az emlékezés és a főhajtás mellett nosztalgiázhatok a rég nem látott társakkal.

Détáriék a helyi vármegye rendőrválogatottjával csapnak össze 2x25 perces meccsen, mégpedig műfüves borításon. Előttük a helyi kórházi dolgozók, orvosok is pályára lépnek a helyi edzők ellen.