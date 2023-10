Hatalmas magyar sikerek a Küzdősportok Világjátékán

Két aranyérmet szereztek a magyar grapplingesek Rijádban, a Küzdősportok Világjátékán. Az 58 kilogrammos női no gi kategóriában Tóth Alexa a tavalyi vb-döntőben is legyőzött olasz ellenfelénél bizonyult jobbnak és megszerezte a magyar küldöttség első aranyérmét. Szmolka Nikoletta a 90 kilósok között szintén no gi-ben bizonyult verhetetlennek, a világ- és Európa-bajnok versenyző a fináléban spanyol vetélytársat vert meg - számolt be a Ripost.

Tóth Zoltán is közel volt az éremszerzéshez, a 71 kilogrammosok között gi-ben a kisdöntőben kapott ki, így ötödikként zárt. A földharcra épülő küzdősportban, azaz a grapplingben két szabályrendszerben küzdenek a versenyzők. Gi grapplingben hagyományos ruházatban (gi-ben) szerepelnek és maga a ruházat is felhasználható a küzdelem során. A no gi-ben testhez tapadó ruházatban vannak a versenyzők, amely a birkózáshoz hasonlóan nem használható a küzdelemben.

A magyar küldöttségnek már három érme van a 120 ország 1500 versenyzőjét felvonultató multisport eseményen. Korábban a szumós Buzás Patrik állhatott fel a dobogó harmadik fokára.