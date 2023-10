"Másképpen dobban a szív a derbin" – Így várja a Fradi elleni csatát az újpesti kedvenc

A címvédő és listavezető Ferencváros az ősi rivális, harmadik helyezett Újpestet fogadja vasárnap (18 óra, tv: M4 Sport) este a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójának rangadóján, amely a két együttes 239. egymás elleni összecsapása lesz a hazai élvonalban. A lila-fehérek egykori csatára, a 49 éves Egressy Gábor úgy véli, egy Fradi-Újpest derbin soha nem számít a két csapat helyezése, ez mindig rangadó.

Egressy Gábor / Fotó: Mirkó István

"Minden megváltozik azon a héten, amikor a Fradi ellen készül a csapat. Teljesen mindegy, ki hányadik helyen állt éppen a tabellán, hogyan játszott az addig meccseken. A derbin másképpen pattan a labda, és másképpen dobban a szív. Remélem, a mai csapattagok is tudják, mit is jelent ezen a meccsen pályán lenni" – mondta a Metropolnak Egressy Gábor.

Egressy biztos benne, hogy parázs meccset vív majd a két csapat, és meggyőződése, hogy Nebojsa Vignjevics mester kitalálja a legjobb taktikát az újpestieknek:

"Vignjevics ismét nálunk dolgozik, és ez nagyon jó. Szerintem, túl hosszú ideig nem is túl „egészséges” ugyanazon a kispadon ülni, Nebojsa példája is bizonyítja ezt. Elment, majd megújulva visszatért és ennek most a csapat látja előnyét. Remélhetőleg a Fradi pedig a kárát."

Az egykori kiváló csatár azt is elárulta, hogy nyáron általában kerékpárral jár, hosszú kilométeres túrákat tesz. Majd, ha a bringát letámasztja a falhoz, akkor teniszütőt ragad, és persze a foci sem maradhat ki a mindennapjaiból.

"Kicsit nehézkesen mozgok most, ugyanis megsérültem. Persze, focizás közben, valószínűleg elszakadt a keresztszalagom. Most pihenek, járok az Újpest meccseire, és reménykedem, hogy a Fradi ellen is pontot, pontokat szereznek" – zárta Egressy.