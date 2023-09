Szoboszlai Dominik megszólalt a Liverpoolról: „Ez egy álom volt”

A West Ham United elleni Premier League-találkozó előtt elmondta, hogy mindig magabiztos, de a sok győzelem segít ebben.

Még szebb lenne, ha nem egy gólos hátrányból kellene felállni. Ha mi szerezzük az első gólt, akkor egy kicsit könnyebb a helyzet. De ha ez kell, akkor így fogjuk csinálni

- fejtette ki a Liverpool 8-asa.

Szoboszlai szerint mindig készen kell állniuk és minden meccset úgy kell kezelniük, mintha egy döntő lenne. A Liverpool az Európa Ligában is érdekelt, a kettős terhelés miatt Jürgen Klopp igyekszik forgatni a csapatát, emiatt a Linz ellen Szoboszlai csereként lépett pályára. Erről a 22 éves magyar játékos így vélekedik:

„Ez volt a legfontosabb dolog, amiről a menedzser is beszélt, hogy nem számít, ki játszik, ki kezd, ki jön be, minden változhat. Newcastle-ben Darwin Núnez hozott változást, most hétvégén pedig Harvey Elliott – talán nem az ő gólja volt, mert nem neki adták, de én megadom neki. Olyan jó srácaink vannak, jó csapatunk, mindenki készen áll arra, hogy egymásért küzdjön” - nyilatkozta Szoboszlai Dominik a Liverpool honlapjának.