Fel a fejjel Marco Rossi, Dárdait rég hallottuk így beszélni

Most exciting wrestler in the world?



🌍🥇 Ismail MUSUKAEV 🇭🇺



Everything you need to know:

📍Belgrade, Serbia 🇷🇸

🗓️: September 16-24

Qualification: 10:30

🥇🥈🥉= 18:00

#️⃣: #WrestleBelgrade

🖥️: https://t.co/DyIQNCWZcu / UWW+

📱: UWW+ pic.twitter.com/3n9jILAD9K