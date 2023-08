Máris jöhet az új csillag a legsikersebb magyar atlétacsaládban

Eddig két olimpiai bajnoki arany büszke tulajdonosa az atléta Németh-család. Imre az 1948-os olimpián kalapácsvetésben nyert, míg gerelyhajító fia, Miklós Montreal (1976) magyar ötkarikás hőse volt. Most érkezhet a famíliában az utánpótlás.

Németh Miklós ma is szerves része az atlétikának Fotó: Török Attila

A 76 esztendős legenda a mai napig sem szakadt el imádott sportágától. Az általa alapított Németh-Gerely Atlétika Club Sportegyesület oly mértékben családi vállalkozás, hogy az elnöki tisztet az olimpiai bajnok felesége tölti be, a szakosztályvezetői teendőket pedig Németh Miklós vállalta magára. Korábban pedig gerelykészítésre váltott. Kikísérletezett egy új, érdes felületű dobóeszközt, ami azonban keresztezte a nemzetközi szövetség technikai bizottsága svéd elnökének üzleti érdekeit, ezért a Németh-féle gerelynek befellegzett...

Azzal együtt is azok keresettek, korosztályos világcsúcsot is felállítottak velük. S hogy az augusztus 19. és 27. közötti budapesti vb-n látunk-e gerelyhajító világrekordot, ennek kapcsán kétségét fejezi ki, de nagyon szurkol a rekordnak is.

Németh Miklós második házasságból született mindhárom gyermeke atletizál.

Fotó: Magyar Nemzet

A 19 éves ifjabbik Miklós tízpróbázó, a nála két évvel fiatalabb Márton diszkoszvető. Balszerencséjére fél éve kiesett az edzésmunkából, tudniillik csípőízületi korrekciós műtétet hajtottak végre rajta. A legkisebb Németh-gyermek, a 15 esztendős Mimi többpróbázó, idén ért el két egyéni rekordot (100 méter/12.68 mp, távolugrás/625 cm).

