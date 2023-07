Atlétikai-vb: Megérkezett az első külföldi induló

Megérkezett az első külföldi induló és elkészült a háromszáz konténerből álló televíziós közvetítőváros is - hangzott el szombaton a szervezők sajtótájékoztatóján három héttel az augusztus 19-én rajtoló budapesti atlétikai világbajnokság előtt.

- Megérkezett az első olyan sportoló, aki a világbajnokságon is részt vesz majd, az első fecske, egy indiai távolugró. Most edzőtáborban van Győrben, és az ő érkezése azt jelenti a szervezőbizottság szempontjából, hogy gyakorlatilag elkezdődött a 2023-as vb, mostantól tehát vb-üzemmódban működünk - fogalmazott Németh Balázs, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója. Jelezte azt is - neveket nem említve -, hogy a jövő héttől már világklasszisok is érkeznek a magyar fővárosba.

Fotó: Török Attila



Emellett megérkeztek a televíziós szakemberek első képviselői is, mivel felépült az a háromszáz konténerből álló közvetítőváros, amely a világ több mint kétszáz országába küldi szét a közvetítés felvételeit, így több mint egymilliárdan követhetik majd a vb eseményeit.

Sorra érkeznek a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) munkatársai is, legközelebb a szervezet szakértői gárdája, majd Sebastian Coe elnökkel az élen a vezetőség többi tagja, akik a vb előtt megtartják globális tanácsülésüket, majd a kongresszust is.



Mivel a vb a világ idei legnagyobb sporteseménye, így uralkodók, állam- és kormányfők jönnek Budapestre, hogy láthassák a csodát, és élőben, személyesen szurkolhassanak az atlétika szuperhőseinek

- mondta Németh Balázs, aki azt is kiemelte, hogy a stadionparkban élményzóna épül, amely egy kisebb vidámparkként funkcionál majd. Itt minden jeggyel rendelkező látogató ingyen használhatja a játékokat, kipróbálhatja az attrakciókat és megismerkedhet az atlétikához kötődő mozgásformákkal, ügyességi versenyekkel.



A budapesti világbajnokságot, amely Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye lesz, augusztus 19. és 27. között rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban, valamint az utcai futó- és gyalogló versenyeknek otthont adó Hősök terén.

Elindult az Origo aloldala Az Origón mostantól külön aloldalon egészen a világbajnokság végéig mindennap olvashatnak az eseménnyel kapcsolatos legfontosabb hírekről. A világbajnoksággal kapcsolatos fontos információk a kérdések-válaszok rovatban találhatóak meg. Itt az olvasók – többek között – választ kapnak arra, kik lehetnek a budapesti világbajnokság legnagyobb sztárjai, de azt is megtudhatják, hogy miként lehet megközelíteni a stadiont. A mi hőseink rovatban megszólalnak azok a versenyzők, akik a magyarok közül kiemelkedően szerepelhetnek. Egykori magyar világsztár atléták is elmondják gondolataikat a budapesti világbajnoksággal kapcsolatosan. Az oldal itt érhető el.

Vedd meg a jegyed már most!

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt, és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfimaraton 27-én reggel 7-kor rajtol.