"Már fel sem ismer engem" - Szívfacsaró fotó a haldokló bajnok betegágyától

Az 1980-as években Németország egyik leghíresebb aranyifja volt, később szerepelt mozifilmben és videoklipekben, megjárta a börtönt drogkereskedésért, orgazdaságért és illegális fegyvertartásért – de René Weller elsősorban könnyűsúlyú profi Európa-bajnok bunyósként vált világhírűvé. A hajdani "Szép René" most, 69 évesen megbomlott elméjű fekvőbetegként várja a halált.

Maria és René Weller, még a bokszbajnok betegségének eluralkodása előtt készült fotón / Fotó: Facebook/ReneWellerofficial

A minap sokkoló fotót közölt a betegágyában fekvő bokszbajnokról a Bild, idézve az elkeseredett feleséget, és a hajdani olimpiai és világbajnok Henry Maskét, aki példaképként tekintett Wellerre. A demencia 2014 óta mind rosszabb állapotba taszította az egykor ünnepelt sztárt.

Box-Legende liegt im Sterben - Emotionale Maske-Worte über René Weller https://t.co/Uk0HlHi5EP #BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) August 5, 2023

– Az én Reném már megkezdte az útját. Szinte csak fekszik az ágyban, rengeteget alszik, általában már föl sem ismer engem. Etetnem kell. Alig beszél, a külön világában él. Alapvetően már most is egyedül érzem magam, néha nem akarok tovább élni – panaszolta Maria Weller, aki egy hospice-házba (a végstádiumú betegek halál előtti időszakát elviselhetővé tevő gondozó otthonba – a szerző) tervezi fölvetetni élete szerelmét, ha már képtelen lesz otthon ápolni és ellátni őt.

– Már mondtam az én Renémnek, hogy elengedem őt. Megköszöntem neki a csodaszép életünket, és megígértem, hogy utána sosem lesz másik férfi az életemben. Nagy szemekkel nézett rám, elégedettnek tűnt – mondta Maria, hozzátéve: férje amúgy is aggasztó állapotát most egy tüdőgyulladás is súlyosbítja.

Maske csodálja az asszony önfeláldozását:

– A felesége olyan utat járt és jár vele, amit senki sem kívánna magának. További sok erőt kívánok neki! Minden tiszteletem az övé – nyilatkozta Henry Maske. – A nyolcvanas években óriási jelentősége volt Renének a német profi bokszban. Különleges stílusa a ringben és azon kívül is szórakoztatta a közönségét.