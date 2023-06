Szombaton 21 órától rendezik Isztambulban a Manchester City-Internazionale döntőt a labdarúgó-Bajnokok Ligájában. A meccs toronymagas esélyese az angol csapat. Josep Guardiola együttese az előző körökben szinte megsemmisítette a Bayern Münchent és a Real Madridot, a papírforma amellett szól, hogy meglesz a gárda első BL-sikere is. Így érzi ezt Hajdú B. István is, ugyanakkor a találkozót az M4 Sport csatornán a helyszínről közvetítő riporter szerint egy valami miatt születhet bombameglepetés a találkozón.

Az európai klubfutball csúcsmérkőzése az olyan években, amikor nincs a válogatottaknak nagy nemzetközi tornája, mindig jobban felértékelődik

– véli Hajdú B. István, utalva arra, hogy a 2023-as év is ilyen. Az M4 Sport kommentátora az M1 műsorában kifejtette, a finálét vívó mindkét csapat a szezon végére időzítette csúcsformáját.

- A Manchester City most talán a világ legjobb csapata, de még soha nem nyert Bajnokok Ligája trófeát. Az Inter viszont már igen, de az akkori játékosok nem tagjai a mostani keretnek – mondta a sportújságíró. Úgy látja, ha a döntő is oda-visszavágós rendszerben működne, majdnem biztos, hogy a Manchester City nyerné, ám az Inter mindenkire veszélyes lehet, és ezt bebizonyította a csapat ebben az évben is. A nagy kérdés szerinte az, hogy milyen arcát mutatja majd a Manchester City a döntőben, ha úgy lép fel, mint hazai meccsein, lerohanva az ellenfelet és gyors góllal vezetést szerez, nehéz dolga lesz az ellenfélnek.

- Meglepne, ha nem az angol csapat nyerné a finálét – tette hozzá Hajdú B. István.

A döntőt szombaton 21 órától élőben láthatják a nézők Hajdú B. István kommentálásban az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon. A finálé előtti napon, pénteken 16 órától a Bajnokok Klubja kétórás, élő felvezető adással készül a BL-döntő előtt Mohay Bencével és vendégeivel az M4 Sporton, a találkozó napján pedig Molnár Mátyás már 19:30-tól várja a stúdióban a nézőket.