Őrületes összeg: ennyibe kerül a Bajnokok Ligája közvetítése Magyarországon

A legzsírosabb falatot árulja az UEFA a 2024–2027-es időszakra, heteken belül eldől, melyik csatorna közvetíti a labdarúgó Bajnokok Ligáját Magyarországon - írja a vg.hu. A pályázatot a svájci Team Marketing nevű cég kezeli, amely 1992 óta segédkezik az ugyancsak svájci székhelyű UEFA-nak a jogok értékesítésében. A lap úgy véli, az M4 Sport, a Sport Tv, a Spíler, valamint az Aréna4, illetve a csoportjaik szinte biztosan beadják a pályázatukat, és ha valaki ilyen focis csomaggal akarná felfuttatni a cégét, akkor szintén bejelentkezhet.

Fotó: Szabolcs László / Ripost

Az ajánlatnak minimumértéke nincs, mindenki annyit mond, amennyit jónak lát – teszik hozzá. Az előző ciklusok megismert összegei ugyanakkor jók kiindulópontnak, és a köztévéknek kötelező is nyilvánosságra hozniuk az ilyen költéseket. Legutóbb az MTVA ezzel nem sietett, inkább azzal büszkélkedett, hogy „történelmi megállapodás” részeként mindhárom sorozat, a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és az új Európa Konferencia-liga legjobb csomagjait is megszerezte. Aztán kiderült az összeg is:

A 2021–2024-es ciklusra az MTVA 18,6 millió eurót (7 milliárd forintot) fizetett a Bajnokok Ligája, és még 3,6 millió eurót (1,4 milliárd forintot) az Európa-liga, valamint az Európa Konferencia-liga közvetítési jogaiért. Ennél már csak a hazai NB I kerül többe: azért a 2021–2025-ös szakaszban évente 9,835 milliárd forintot költ az MTVA.