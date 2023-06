BL-döntő: Erdélyből és Amerikából is jött magyar főszereplő

Szombaton este Isztambulban (21.00, M4 Sport) a Manchester City és az Internazionale csapatai küzdenek meg a labdarúgó-Bajnokok Ligája döntőjében. A meccs toronymagas esélyese az angol klub, amely idén odahaza megnyerte már a bajnoki címet és a kupát is. A meccset közvetítő Hajdú B. István is azt mondta, tízből kilenc találkozón biztosan a Manchester nyer, de elképzelhető, hogy most jön az egyetlen kivétel.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A meccs negyedik játékvezetője az erdélyi Kovács István lesz. A nagykárolyi születésű bíró idén végleg berobbant a BL-be, öt meccsen is ő dirigált, többek között ő vezette a Liverpool-Real Madrid nyolcaddöntőt (2-5), valamint a Milan-Napoli negyeddöntőt is (1-0).

György Ádám világhírű zongoraművész Amerikából érkezett Isztambulba, ő a bevonulás alatt játssza el a BL himnuszát. Erről az előadásról is beszélt a Hír TV reggeli műsorában.

Dinnyés Márton, az MLSZ munkatársa az UEFA kommunikációs csapatában dolgozik a finálé alatt.