Sevillai és római buli Budapesten, csatlakozhatsz a szurkolókhoz az EL-döntő előtt

Biztosan telt ház előtt játszhat a Puskás Arénában a Roma és a Sevilla az Európa-liga döntőjében. A legtöbb szurkoló charter gépekkel érkezik majd Budapestre, és a szervezőknek komoly kihívást jelent, hogy a rivális drukkereket elválassza egymástól. Ennek érdekében az UEFA meeting pointokat hozott létre, a két csapat hívei egymástól két teljesen eltérő irányból fogják megközelíteni a meccs helyszínét.

Fotó: Nagy Zoltán

A Sevilla szurkolói a Kincsem Parknál, a Roma szimpatizánsai pedig Városligeti Nagyrét környékén gyülekeznek majd. Ide azokat a magyar érdeklődőket is várják, akik a mérkőzés előtt római vagy sevillai hangultra vágynak, és az olasz vagy a spanyol szurkolókkal közösen vonulnának a stadionhoz. A fan meeting pointok a meccs ideje alatt, jegy nélkül is látogathatók. Nagyon nagy előkészület előzi meg a rendőrség részéről is a döntőt.

- Másfél éve folyamatos egyeztetésekkel dolgozunk. A tavalyi párizsi döntőn történtek miatt a lehető legmagasabb biztonsági fokozottal készülünk a mérkőzésre - mondta a Metropolnak Szabó Vilmos, az MLSZ projektigazgazója a döntő kapcsán.

Az EL-döntőt felvezető fő esemény, a Szurkolói Fesztivál (Fan Festival) május 30-ától, számos eseménnyel, családi programokkal várja a szurkolókat a Hősök terénél. A részletekről hétfőn bővebben írunk.