Nagyszerű hír: kezdődik a Tippmix Minifoci Magyar Kupa

A verseny célja az, hogy mindenki számára elérhető legyen az amatőr szabadidős kikapcsolódás, ezzel együtt pedig a minifutball népszerűsítése. Érdekesség, a Tippmix Minifoci Magyar Kupán keresztül ki lehet lépni majd a nemzetközi kupaporondra, ugyanis a győztes az Európai Minifutball Szövetség (EMF) Euro Cup döntőjébe kerül, tehát adott a lehetőség mindenkinek, hogy a legjobbak közé jusson.

Fotó: Vaszko Viktor

A Tippmix Minifoci Magyar Kupa helyszínei úgy kerültek kiválasztásra, hogy azok mindenki számára elérhetőek legyenek. A kupa az amatőr sportolók számára biztosít tartalmas kikapcsolódási lehetőségeket, hiszen a megmérettetésen nem szerepelhetnek nagypályán az NB I-ben és az NB II-ben szereplő játékosok. Jelentkezni az alábbi linkre kattintva lehetséges.

Az egyes állomások egymástól független kispályás tornák. Egy csapatnak – vagy játékosnak – lehetősége van több állomásra is beneveznie. Állomásonként a győztes csapat bejut a Tippmix Minifoci Magyar Kupa döntőjébe!

Helyszíni sorsolás

Ami a lebonyolítást illeti, minden állomásra az állomás előtti csütörtök 18.00.-ig lehetséges nevezni. A torna programja ezután vagy helyszíni sorsolással készül. Állomásonként 16-40 csapat nevezésére van lehetőség. Sorsolás után a csapatok 4 vagy 5 fős csoportokba kerülnek és a csoportmérkőzésekkel kezdődik meg a verseny. Csoportonként két csapat kerül a rájátszásba, ahol egyenes kieséses rendszerben folytatódik a küzdelem. Állomásonként a győztes csapat bejut a budapesti nagydöntőbe. Ez azt jelenti, hogy a négy állomás nyertese kerül be a nagydöntőbe. A csapatokat előzetes kiemelés nélkül elődöntőkbe sorsolják a szervezők, ahonnan a két vesztes a bronzmérkőzést játszhat, a két győztes pedig bekerül a Tippmix Minifoci Magyar Kupa döntőjébe!

Remek verseny lesz

"Számunkra óriási megtiszteltetés, hogy Tippmix Minifoci Magyar Kupa néven életre hívunk egy olyan sorozatot, mely korábban oly sok kihívást, no meg örömöt okozott az amatőr labdarúgóknak. A 2022-es esztendőben Hungarian Open névre hallgató minifoci versenyt gondoltuk tovább, amikor megkezdtük az egyeztetéseket a Mediaworks munkatársaival. A tavaly csak Budapesten zajló sorozatot idén elvisszük valamennyi régióba - Hajdúszoboszló, Budapest, Tápiószentmárton, Balatonfűzfő - és immár Tippmix Minifoci Magyar Kupa néven versenyeztetjük a kispályás labdarúgásért rajongó csapatokat. A tét sem kicsi, hiszen a sorozat abszolút győztese Európában is elindulhat. Az első állomás Hajdúszoboszló lesz, ahol remek kapcsolatot ápolunk a sportegyesület és a város vezetésével is, oly annyira, hogy tavaly itt szerveztük meg az EMF második számú klubversenyét az Euro Cup-ot. Remek versenyre van kilátás, melynek végén remélem mindenki elégedetten megy haza" - mondta a megkeresésünkre a Pinkóczi Tibor, az Országos Minifutball Szövetség alelnöke.

A mérkőzések folyamatosan az Országos Minifutball szövetség játékvezetői közreműködése mellett zajlanak.