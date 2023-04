Tízmilliárdokat keres egy aláírással a foci új zsenije

Erling Haaland a futballvilág jelenlegi csúcsjátékosa, s valószínűleg ez a következő évekre is így marad. A norvég játékos még mindig csak 22 éves, s a Manchester Cityben is megtalálta a helyét, már az angol bajnokságból is kiemelkedik. S érte nem csak a csapatok harcolnak, hanem a sportszergyártók is.

Fotó: AFP

A Világgazdaság cikke szerint Haaland brutális mennyiségű pénzhez juthat a legújabb szerződésével.

A hírek szerint a 22 esztendős Haaland 2033-ig kötelezte el magát az amerikai Nike sportszergyártónál, amiért cserébe akár 250 millió dollárt (86,53 milliárd forint) is kaphat.

A skandináv csatár még 14 évesen lett a pipás márka képviselője, a deal azonban 2022 januárjában lejárt, azóta két német óriás, az Adidas és a Puma is megkörnyékezte. Amióta elrajtolt a jelenlegi idény, Erling Haaland Nike Mercurial Vapor 14-et viseli, ennek a stoplisnak az ára Magyarországon a 70 ezer forintot is meghaladhatja.