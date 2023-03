"Az eredmény kiábrándító" - a múlt évezredben történt ekkora Fradi-bravúr

Balszerencsés meccsen kapott ki 2-0-ra a Ferencváros focicsapata az Európa-liga nyolcaddöntőjében. A német Leverkusen két kaput eltaláló lövéséből mindegyik gól lett, így 2-0-s előnyről várhatják a csütörtöki, budapesti visszavágót. A legfájóbb, hogy a csapat játékban helyt állt, de ez most nem volt elég. Erre utalt a norvég Kristoffer Zachariassen is, aki kétszer is közel állt a gólhoz.

- Voltak jó támadásaink, veszélyes kontrákat vezettünk, egyre jobban játszottunk, jobban ki kellett volna használni a lehetőségeinket. A teljesítményünk nem volt rossz, de az eredmény sajnos kiábrándító - ismerte el a középpályás.

Fotó: Kovács Tamás

Dibusz Dénes kapus szerint innentől kezdve nem lepheti meg őket a Bayer, bebizonyították, hogy tudnak ellenük focizni. Már csak gólt kell nekik lőni.

- Levontuk a tanulságokat. Itthon az lesz a kulcs, hogy meg tudjuk-e szerezni a vezetést, onnantól indulhat egy új mérkőzés - mondta a csapatkapitány

A Fradi akár teltház, 67 ezer néző előtt is fogadhatja a Leverkusent a Puskás Arénában. A visszavágó is pokolian nehéz lesz. Sokat elárul, hogy a Fradi 29 éve jutott utoljára tovább úgy egy kupapárbajban, amikor az első meccset idegenben elveszítette. 1994-ben a KEK első fordulójában a CSZKA Moszkva 2-1-re győzte le a zöld-fehéreket, a visszavágón az FTC tizenegyespárbajban jutott tovább.

Íme annak a mérkőzésnek az összefoglalója:

A csapat az idei szezonban egyszer állt fel hátrányból, a Slovan elleni BL-selejtezőben a hazai 1-2 után Pozsonyban győzött 4-1-re.

A Fradi dolgát nem könnyíti, hogy a Leverkusenben is remekül teljesítő Botka Endre sárga lapok miatt nem léphet pályára a visszavágón. Korábban eldőlt, hogy sérülés miatt Sammy Mmaee és Muhamed Besic sem áll Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző rendelkezésére.